Компания ДСК-1 объявила о своем намерении оказать помощь матери пятерых детей из Сургута

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Компания ДСК-1 объявила о своем намерении оказать помощь Анне Шенкао, матери пятерых детей из Сургута, в покупке билетов в отпуск и обратно по России в 2025 году. Напомним, что накануне Анна обращалась напрямую к президенту России Владимиру Путину на его прямой линии, поделившись своей сложной ситуацией.

Анна Шенкао, воспитывающая пятерых детей, среди которых есть ребенок с инвалидностью, столкнулась с трудностями в получении пособия. Девушка сообщила, что ей неоднократно отказывали в выплатах, поскольку её доход превысил прожиточный минимум всего на 7 рублей. Она также задала вопрос о том, учитывается ли пенсия по инвалидности ребенка как доход.

Президент Путин пообещал разобраться с её проблемой и поручил провести перерасчет НДФЛ для таких случаев, чтобы семьи, попадающие в трудную финансовую ситуацию, могли получать поддержку. Он отметил, что после перерасчета налогов возможно будет вернуть как минимум 7% от уплаченного налога.

В ответ на эту ситуацию, ДСК-1 выразила свою готовность поддержать Анну и её детей в их желании отправиться в отпуск. Компания отметила, что важна не только материальная поддержка, но и создание условий для полноценного отдыха и восстановления семейных ценностей, особенно в таких непростых условиях.

«Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы Анна и её дети смогли отдохнуть и провести время вместе, забыв о повседневных трудностях», — заявил акционер застройщика Михаил Сердюк.

Таким образом, благодаря совместным усилиям, семья Шенкао сможет планировать свой отпуск уже в 2025 году, получив долгожданные моменты радости и спокойствия.

Erid: 2SDnjcWpa6w

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