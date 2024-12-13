Строительство уникальной башни в Квартале Скандиа. Комарово Парк завершается

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В Квартале Скандиа. В Комарово Парк завершается строительство 24-этажной башни — доминанты проекта и его визитной карточки.

Этот дом стал современным переосмыслением классической архитектуры: продуманные детали, ярусное строение и фасады в естественных тонах делают здание одновременно лёгким, эстетичным и монументальным. Дом гармонично вписывается в окружающую среду, создавая ощущение покоя и близости к природе.

Крупное остекление и открытые балконы наполняют квартиры светом и позволяют наслаждаться видами в любое время года, гармония городского комфорта и природы создаёт уютную атмосферу для жизни.

Для жителей квартала предусмотрено большое количество парковочных мест. Они расположились по периметру территории и в многоуровневых паркингах.

Разнообразие планировок для сценария жизни

В башне представлены варианты квартир, которые подойдут для любого этапа жизни:

Компактные студии — для тех, кто ценит минимализм.

С одной и двумя спальнями — для комфортной жизни вдвоём или с ребёнком.

Просторные квартиры с тремя спальнями — для больших семей.

Для удобства жителей в доме предусмотрены кладовые помещения. Это место для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря или домашних заготовок. Вы можете обустроить кладовую так, как вам удобно: установить стеллажи или создать систему хранения для мелочей.

Подъезд, который создаёт уют с первых шагов

Подъезд в башне — это место, где начинается ваш дом, встречается функциональность и изящный дизайн.

Современный стиль подчеркивают лаконичные линии, тёплые оттенки стен и двери мятно-зелёного цвета, которые добавляют свежести и создают атмосферу уюта.

Это продуманное пространство, которое сочетает в себе всё необходимое для комфортного проживания. Для защиты от грязи в межсезонье уложено специальное покрытие возле входной двери. Для колясок, велосипедов, сноубордов и санок на первом этаже предусмотрена просторная колясочная-велосипедная.

Умные технологии для вашего удобства

Башня оснащена системой Face ID для доступа в подъезд. Современный домофон на базе Android распознаёт лица, позволяет управлять дверями через приложение и создавать виртуальные ключи для гостей. Это удобно, безопасно и соответствует высоким стандартам современного жилья.

Финальная стадия строительства

Сейчас строительство башни практически завершено. Придомовая территория уже полностью благоустроена, высажены все кустарники и деревья.

Ключи от квартир в этом доме жители получат в начале следующего года.

Скидка, которую нельзя упустить

До 31 декабря 2024 года у вас есть возможность приобрести квартиру в башне со скидкой 5%. Это предложение действует на определённый ассортимент квартир — от уютных студий до просторных вариантов с тремя спальнями.

Подробнее о квартирах и условиях акции расскажут специалисты отдела продаж.

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ООО "СКАНДИА"