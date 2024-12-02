«Сибпромстрой» готов активно включаться в строительство социальных объектов в Югре

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Сургут принял генеральный план развития на 20 лет, который предполагает не только рост населения на 140 тысяч человек, но и строительство детских садов и школ – к 2044 году их должно стать в два раза больше, чем существует на сегодняшний день.

ГК «Сибпромстрой» не остается в стороне и активно включается в развитие социальной инфраструктуры в Сургуте и других городах ХМАО. Такой шаг стал логичным ответом на современные вызовы, в том числе на увеличивающийся спрос на школы и детские сады.

Соучредитель компании Николай Сторожук подчеркнул, что «Сибпромстрой» готов взять на себя строительство новых социальных проектов, опираясь на собственный успешный опыт.

«Мы уже ранее построили школу и детский сад в 42-м микрорайоне, ввели в текущем году в эксплуатацию детский садик на 300 мест в микрорайоне «Марьина гора», а также школу/детский сад в микрорайоне «Голдфиш». Сейчас строим школу на 900 мест в «Марьиной горе», а также школу и детский сад в ЖК «Георгиевский» со сроком ввода в 2025 году. Готовы выйти и на другие территории, в том числе в Нефтеюганске», – отметил Николай Сторожук.

Планы компании уже включают строительство еще новых социальных объектов в Сургуте. Например, в 28-м и 36-м микрорайонах компания будет строить детские садики — уже есть разрешение на строительство.

«Мы встречались с главой Сургута Максимом Слеповым, сказали, что мы готовы в Сургуте еще школу построить. Только скажите, где! Мы уверены, что это особенно востребованное направление сегодня», – поделился учредитель компании.

Таким образом, «Сибпромстрой» зарекомендовал себя как социально ориентированный застройщик, который синхронизирует возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

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