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При выборе жилья покупатель обращает внимание на множество параметров – от локации будущего дома до благоустройства двора. Один из важных факторов – планировка квартиры, от которой напрямую зависит комфорт жизни. На примере дома бизнес-класса «За ручьём», который девелопер «ДСК-1» строит в самом центре Сургута, рассказываем о трендовых решениях в планировках квартир домов класса «бизнес», покупатели которых предъявляют особые требования к будущему жилью.

Рациональный подход

Главный тренд современных планировок – квартира с кухней-гостиной. Такой формат имеет массу плюсов: благодаря объединению помещений площадь рабочего пространства значительно увеличивается, что добавляет удобства. Отсутствие стен визуально расширяет пространство, в нем появляется больше воздуха и света, что, в свою очередь, дает новоселам широкие возможности для интерьерных решений. Для визуального разделения зон для готовки и отдыха можно использовать разные цвета в интерьере или разное освещение.

В современной квартире каждый квадратный метр должен нести пользу. Поэтому в доме бизнес-класса «За ручьём» нет лоджий – так застройщик расширил полезное пространство для действительно нужного. А открытые планировки позволяют использовать его максимально рационально.

Продуманное хранение

Даже в большой по площади квартире будет сложно добиться ощущения простора, если она захламлена. Поэтому застройщик «ДСК-1» предусматривает специальные ниши под организацию гардеробных. Во всех квартирах дома бизнес-класса «За ручьём» будет достаточно зон для хранения: ниши под шкафы есть и в комнатах, и в коридоре. А крупные и габаритные вещи можно оставить в индивидуальном локере на нижних этажах дома, возможность приобрести который есть у каждого новосела.

Кроме того, застройщик «ДСК-1» предусматривает в квартирах ниши под отдельные хозяйственные помещения – постирочные. Здесь можно разместить стиральную и сушильную машину, отпариватель и прочее нужное оборудование для ухода за вещами.

Приватность

Еще один трендовый формат квартир в доме бизнес-класса «За ручьём» – квартиры с мастер-спальней. Это отдельная зона в квартире, обычно для взрослых, где, помимо спальни, предусмотрены своя гардеробная и ванная. Такое пространство обычно удалено от остальных комнат, что дает дополнительную приватность и делает комфортнее жизнь всех домочадцев.

Широкий выбор

На выбор покупателей в финальном доме бизнес-класса «За ручьем» – множество форматов квартир самой разной площади. Компактные и функциональные однокомнатные варианты для тех, кто ищет квартиру только себя, и просторные двухкомнатные и трехкомнатные варианты, в которых будет комфортно жить семьям с детьми. Есть форматы с кухней побольше или, наоборот, спальней попросторнее, чтобы каждый покупатель смог подобрать идеальный для себя вариант.

Среди других важных особенностей квартир дома бизнес-класса «За ручьём»: высокие потолки и увеличенные окна, что добавляет света и воздуха в квартиру, дополнительные санузлы – такое решение позволяет избежать очередей в самые востребованные по утрам помещения и добавляет комфорта. Правильная вытянутая форма комнат позволяет легко зонировать их, организовав рабочее пространство, игровую зону или спортивный уголок для домашних тренировок.

Все квартиры в доме бизнес-класса «За ручьём» сдаются в предчистовой отделке: черновые пыльные работы застройщик взял на себя. Новоселам остается продумать лишь контуры и штрихи для завершающего дизайна жилого помещения.

Зона особого комфорта продолжается и за пределами квартиры: дизайнерские лобби с мягкими зонами отдыха и ожидания гостей, детская зона и коворкинг. На нижних этажах запроектированы подземный паркинг и индивидуальные кладовые, спуститься в которые можно будет на лифте с любого этажа. Во дворе, закрытом и свободном от автомобилей: игровые зоны, спортивные площадки, места для спокойного отдыха в тени деревьев, теннисные столы, пространство для занятий йогой на свежем воздухе, летний кинотеатр под открытым небом и не только.

В шаговой доступности от дома бизнес-класса «За ручьём» есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детские сады и школы, поликлиники, магазины, кафе, салоны красоты. А также прекрасный лесопарк для прогулок на свежем воздухе. Таким образом, благодаря своему расположению и продуманным планировочным решениям дом бизнес-класса «За ручьём» идеально подойдет для тех, кто любит жить в ритме большого города, но кому важно иметь тихое и приватное место для отдыха и восстановления сил в кругу семьи.

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SDnjdKJiE7

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АО СЗ "ДСК-1"