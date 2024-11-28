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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    633 0
  • Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО

    Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО

    Сегодня в 16:51
    103 0
  • В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    Сегодня в 16:13
    130 0 
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«Тихая гавань» для инвесторов: почему стоит обратить внимание на фонды недвижимости

Инвестиции в недвижимость через ЗПИФы набирают популярность среди россиян благодаря широким возможностям

«Тихая гавань» для инвесторов: почему стоит обратить внимание на фонды недвижимости
Фото предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»

Erid: 2SDnjeSarQK

Недвижимость давно считается одним из самых популярных инструментов для вложений, особенно в условиях нестабильности фондового рынка. В последние годы интерес инвесторов в России привлекли закрытые паевые фонды (ЗПИФы) недвижимости, позволяющие вкладывать средства даже с небольшим капиталом в разнообразные объекты − от квартиры до склада. О том, какие возможности открывают для инвестора ЗПИФы, рассказал исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» Павел Клок.

Когда фондовый рынок штормит, инвесторы ищут «тихую гавань» для своих капиталов. В этом случае вложения в недвижимость помогают переждать бурю. И это не просто тренд − на глобальном рынке доля альтернативных инвестиций, включая фонды недвижимости (REITs), у состоятельных клиентов уже достигла 30–35%. Россияне также не отстают: у розничных инвесторов недвижимость занимает до 15% портфеля, а у состоятельных − до 30%.

Высокой популярностью у российских инвесторов в последние годы стали пользоваться фонды недвижимости. Согласно данным Банка России, только во втором квартале 2024 года чистый приток в ЗПИФы увеличился до 378,6 млрд рублей. Всего, по последним данным, пайщиками ЗПИФов являлись более 259 тыс. частных инвесторов.

Причин интереса частных инвесторов к ЗПИФам недвижимости несколько, и не в последнюю очередь это связано с тем, что этот инструмент дает возможность даже с небольшим капиталом инвестировать средства в самые разные сегменты рынка. Например, в последнее время начали активно формироваться фонды, инвестирующие в складскую недвижимость. Их инвестиционная стратегия, как правило, основана на получении дохода от сдачи в долгосрочную аренду складских комплексов. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка, поскольку дефицит новых складских комплексов способствует бурному строительству.

Другим актуальным направлением являются фонды, инвестирующие в промышленные парки (light industrial). Этот сегмент рынка недвижимости также бурно развивается в Москве и Подмосковье: только за пять последних лет объем промышленных парков вырос в 15 раз. К новым направлениям относятся и девелоперские фонды для розничных инвесторов. Они создаются в ответ на ужесточение кредитно-денежной политики и фактически позволяют инвесторам принимать участие в капитале девелоперских проектов через инструменты коллективных инвестиций. Перспективно выглядит сегмент инвестиций в жилую недвижимость и в регионах, которые развиваются за счет туризма и промышленного сектора.

На фоне роста спроса клиентов на альтернативные инвестиции УК «Альфа-Капитал» фокусируется на формировании фондов и стратегий, позволяющих получить возможность инвестировать в самые привлекательные сегменты рынка недвижимости: от инвестиций в строительство современных производственно-складских площадей для среднего и малого бизнеса до объектов в регионах и коммерческой недвижимости, арендаторами которой выступают крупные компании. Также в перспективе рассматривается создание новых стратегий для инвестиций в объекты гостиничной недвижимости и инфраструктуру, что особенно актуально на фоне развития внутреннего туризма в стране.

Однако привлекательность фондов недвижимости для частных инвесторов не ограничивается широкими возможностями, которые дает этот инструмент. Дело в том, что ЗПИФы подходят для непрофессионалов, у которых просто нет времени или опыта, чтобы правильно оценить все плюсы и минусы покупки того или иного объекта. Тем более если речь идет не о покупке крупных объектов, а, скажем, об использовании недвижимости для диверсификации инвестиционного портфеля. В ЗПИФе недвижимости деньги пайщиков находятся под присмотром профессиональных управляющих, которые разбираются в тенденциях рынка, имеют возможность оценить перспективы и риски сделки. Кроме того, в фонде недвижимости операционную деятельность по управлению имуществом осуществляет управляющая компания, а фонды недвижимости получают чистый денежный поток, который генерируют объекты.

Для собственников недвижимости использование ЗПИФа может быть более интересным, чем владение объектом напрямую. Фонд позволяет реинвестировать весь полученный доход в покупку новых объектов, а также использовать опцию отложенной уплаты налога на прибыль. Поэтому в последние годы на рынке инвестиций активно развивается такое направление, как персональные фонды.

С точки зрения инфраструктуры риски здесь минимальные, потому что за деятельностью УК следит регулятор, а ключевые действия, которые совершает компания, согласовываются со спецдепозитарием. Поэтому УК не может приобрести в фонд на деньги инвесторов какой-то объект, а потом просто продать его и «позабыть» про своих пайщиков. Тем не менее инвесторам важно выбрать компанию с качественной экспертизой и понимать все риски, связанные с инвестицией в тот или иной объект.

ООО УК «Альфа-Капитал». Телефон: 8 800 200-28-28, сайт: www.alfacapital.ru.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определенных ценных бумаг.

Erid: 2SDnjeSarQK

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ООО «ПР-Консалта»


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28 ноября в 10:00, просмотров: 461, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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