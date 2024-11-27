Успейте выбрать свою квартиру в Сургуте со скидкой

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Представьте, как вы въезжаете в новую квартиру на проспекте Набережный в Сургуте. Просторные, наполненные светом комнаты, из окон которых открываются великолепные виды на природу и город. В подъезде вас встречает современный дизайн, а лифт доставляет прямо в закрытый паркинг с видеонаблюдением, где ваш автомобиль находится в полной безопасности.

Во дворе все создано для вашего комфорта: благоустроенная набережная для прогулок вдоль воды, спортивные площадки, уютные зоны отдыха.

ЖК «Набережный» расположен идеально − в самом сердце города. В любую точку Сургута можно попасть за семь минут. Все квартиры при этом видовые, что гарантирует живописный пейзаж за окном.

Ввод в эксплуатацию первого дома жилого комплекса запланирован на 2 квартал 2025 года. И сейчас − лучшее время стать частью этого проекта и воплотить свои мечты в реальность. Только до 15 января 2025 года на самые популярные планировки действуют скидки до 20%. Гибкие условия оплаты, возможность рассрочки и ипотечного кредитования.

ЖК «Набережный» − это место, где каждая деталь продумана для удобства жителей. Рядом находятся школы, детские сады, магазины, парки и скверы. Комплекс создает ООО Специализированный Застройщик «Жилищный Комплекс Набережный» − дочернее предприятие АО «ЗАВОД ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». Компания использует собственные материалы, что гарантирует качество и надежность.

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в новом жилом комплексе!

Получить дополнительную информацию и записаться на показ можно по телефону: +7 (3462) 20-60-10

О Застройщике и жилом комплексе: naberezhniy.ru

Застройщик ООО СЗ «ЖК Набережный». Сроки проведения акции с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. Предложение ограничено. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Erid: 2SDnjckTYgs

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ООО СЗ»ЖК Набережный»