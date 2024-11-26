Сургутянам представят сборник этнокомиксов с дополненной реальностью

Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут югорчанам в изучении сразу нескольких национальных языков и оживят персонажей произведений. Книга будет доступна в трех форматах - печатном, цифровом и аудиоформате.

По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% – находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения – увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка – через сказку.

«Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение», — сообщили в пресс-службе МТС.

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, которые были собраны со слов коренных жителей фольклористами Югры, Тюменской области, Ямала, а затем переведены на русский и родной язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках.

От нашего округа в создании проекта участвовали актеры Театр обско-угорских народов «Солнце», краеведы Обско-угорского института прикладных исследований и разработок ХМАО-Югры, этнографический парк-музей «Tорум Маа».

Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера сборники передадут в библиотеки и образовательные организации Югры, Тюменской области, ЯНАО и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

Проект создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.