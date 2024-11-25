15 застройщиков, 6 городов, 52 жилых комплекса – вам точно будет из чего выбрать лучший для себя вариант

Erid: 2SDnjdN4b9d

7 декабря 2024 (суббота) в ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет выставка недвижимости «Город & Загород Экспо». На одной площадке будут представлены загородные дома, таунхаусы и квартиры в новостройках от ведущих городских застройщиков и строителей ИЖС. Экспоненты готовят выгодные акции, скидки и сезонные предложения. Не пропустите, выставка пройдет всего один день!

«На одной площадке будут представлены коттеджные поселки и городские новостройки. Это очень удобно – посмотреть и сравнить сразу большое количество предложений, познакомиться лично с представителями компаний, а не просто полистать рендеры на сайте, получить расчеты по стоимости строительства дома, подобрать земельный участок, определиться с жилым комплексом и квартирой, в которой вы будете жить ближайшие 5-10 лет», - рассказала Ксения Осипова, организатор выставки.

На выставке посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов, узнать о новых городских жилых комплексах, стоимости и условиях покупки квартир, ипотечных программах. Для предпринимателей и инвесторов будет интересно увидеть варианты коммерческой недвижимости, которую предлагают застройщики.

Кроме застройщиков посетители мероприятия смогут познакомиться с одним из крупнейших в России производителей автономных систем канализации, работающих по аэрационному принципу. Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» представит на выставке индивидуальные, комплексные и специализированные очистные сооружения («ТОПАС», «ТОПАС-С», «ТОПАЭРО»), погреба, кессоны и емкости, трубную продукцию для холодного водоснабжения и водоотведения, гальваническое оборудование, включая гальванические барабаны, ванны колокольного типа и гальванические линии.

Экспоненты готовят выгодные акции и новогодние предложения. При бронировании квартиры или готового дома в день выставки посетители смогут получить скидку до 1 млн. рублей.

«В предстоящей выставке участвуют надежные и проверенные временем строительные и девелоперские компании – все новостройки сданы в срок, жилые комплексы получают высокие награды за концепцию, качество и сервис, а сами участники не раз удостаивались звания лучших представителей отрасли», - отметила Светлана Ярославцева, организатор выставки.

В выставке недвижимости «Город & Загород Экспо» в Сургуте принимают участие следующие компании:

Страна Девелопмент

Брусника

ЭНКО

Девелоперская компания «Новая земля»

Девелопер «ХаризМЫ»

Девелопер «География»

Компания «Талан»

АСПЭК-Домстрой

Застройщик «Баланс Девелопмент»

RODINA development

ЖК «ЁККА»

Застройщик ГК «Стоун Строй»

ТОПОЛ-ЭКО.

На сцене «Город & Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости в строительстве, оборудовании, отделке, интерьере. Вас ждут семинары, презентации жилых комплексов и коттеджных поселков. Расписание выступлений размещено на сайте.

Чтобы ваше посещение выставки было максимально комфортным, организаторы рекомендуют заранее пройти онлайн-регистрацию и получить бесплатный билет. Регистрация на сайте zagorod.site/surgut86 позволит посетителям сэкономить время на заполнение электронной формы в день выставки, а компаниям-участникам вывести на стенд достаточное количество менеджеров.

Информационные партнеры проекта: "Новый город. Любимая газета сургутян", Информационно-аналитический портал Siapress.ru, Радиостанция Ретро FM.

Когда и где пройдет выставка:

7 декабря 2024 (сб) | с 10:00 до 20:00

ТРЦ «Сургут Сити Молл», ул. Югорский тракт 38, г. Сургут,

Вход бесплатный. Регистрация посетителей: zagorod.site/surgut86

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Erid: 2SDnjdN4b9d

Реклама. ИНН 720316352177

ИП Осипова К.С.