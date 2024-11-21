В магазине появились теплые куртки, а также новые модели джинсов для мужчин и женщин

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Выглядеть зимой стильно и при этом оставаться в тепле и комфорте — возможно, говорят в Levi’s.

Холода всё ближе: зима в Сургуте суровая и морозная, поэтому важно заблаговременно утеплиться. Бытует мнение, что под пуховиком всё равно не видно всего стиля. Но бренд Levi's готов его опровергнуть и предложить своим покупателям подобрать модный зимний лук — в том числе и верхнюю одежду.

К тому же, сделать это можно выгодно: с 12 по 24 ноября в магазинах Levi's проходит акция «Скидка всем и на всё».

Ассортимент магазина в ТРЦ «Аура» уже обновился. В продаже теплые куртки от легендарного бренда, сшитые по проверенным временем технологиям.

— Куртки Levi's бывают двух типов: сшитые с использованием натурального наполнителя, а именно гусиного пуха и пера, и с использованием теплоизоляционного материала Thermore (термор), который сохраняет до 98% тепла, выделяемого вашим телом. Оба типа утеплителя работают по одному и тому же принципу: они создают воздушный барьер и сохраняют тепло в образованном пуховыми волокнами пространстве, — рассказали в магазине.

В ассортименте куртки Levi's как для мужчин, так и для женщин

Кроме того, в Levi’s есть уютные толстовки и не выходящие из моды свитшоты.

— Сейчас в тренде многослойность, поэтому если вы сторонник такого стиля, то в Levi’s можно собрать капсулу для зимы и осени. У нас большой выбор демисезонных и зимних курток, теплых худи и свитшотов, трендовых фланелевых рубашек, а также футболок для нижнего слоя — рассказали сотрудники магазина. — Например, в демисезонной куртке можно ходить и зимой, если вы преимущественно передвигаетесь на автомобиле. Если добавить несколько слоев под такую куртку, то носить ее вы сможете и на прогулке.

Сторонники многослойности смогут подобрать себе уютные толстовки и футболки.

Помимо верхней одежды в магазине можно подобрать себе аксессуары для теплой и комфортной зимы, к примеру, стильные шапки.

Главное правило зимы — утепляться с ног до головы

Однако Levi’s — это в первую очередь деним. К холодам в магазине появились новые модели джинсов для мужчин и женщин, а также стильные аксессуары из денима и переработанного пластика.

https://t.me/levis_surgut

ТРЦ Аура, ш. Нефтеюганское, 1, Сургут

Тел. 8 (969) 824-12-07

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ИП Рудов С.Н.