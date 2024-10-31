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Популярность кладовок и машино-мест в новостройках растет, что неудивительно. Эти дополнительные опции способны кратно повысить качество жизни: автовладельцам не придется часами искать место для парковки рядом с домом и переживать за сохранность авто, а собственный локер позволит заметно разгрузить пространство в квартире от габаритных вещей. Понимая это и заботясь о своих покупателях, девелопер «ДСК-1» предусматривает дополнительные помещения для удобства новоселов в своих проектах.

Возможность комфортно и безопасно хранить автомобиль будет у жителей финального дома бизнес-класса «За ручьем», который строится в самом центре Сургута. Двухуровневый паркинг находится прямо в доме – на нижних этажах. Спуститься в него жители домов смогут на лифте, необходимости выходить на улицу нет, что особенно удобно в зимне-осенний период, во время дождей и морозов. Водителям не придется тратить время на очистку машины от снега или льда, а каждый вечер – на поиск свободного места для парковки рядом с домом. Таким образом, подземный паркинг обеспечит бережное хранение авто в любое время года.

В закрытом и отапливаемом паркинге застройщик создал максимально комфортные условия для хранения машин, которые помогут продлить срок их эксплуатации, а также уберегут от угонов и повреждений благодаря системам безопасности. В том числе, на территории паркинга, как и на территории всего жилого комплекса, будет вестись круглосуточное видеонаблюдение.

Еще одно решение для комфорта от застройщика «ДСК-1» – кладовые, или локеры, которые предоставляют больше возможностей для хранения вещей и позволяют разгрузить квартиру от всего лишнего. Это фактически еще одна небольшая комната прямо в доме, где можно оставить спортивный инвентарь, габаритные предметы или сезонные вещи.

В ЖК «За ручьем» все локеры находятся на нижнем этаже домов – попасть в них тоже можно прямо на лифте. Такое расположение дает свободный доступ к вещам в любое время: собственники смогут без особых сложностей транспортировать даже габаритные вещи на хранение и принести их обратно в любой момент. А освободившееся в квартире пространство занять по-настоящему важными и нужными вещами.

Доступ к кладовым есть только у их владельцев, они надежно закрываются, обеспечивая сохранность, а круглосуточное видеонаблюдение на территории всего жилого комплекса повышает безопасность.

Продажи локеров и парковочных мест уже стартовали в доме бизнес-класса «За ручьем». Он строится на ул. 30 лет Победы в самом центре Сургута. Дом выделяют архитектура и дизайнерская отделка внутренних пространств материалами премиального качества. В подъездах предусмотрены пространство для отдыха и ожидания гостей, детская игровая и зона для коворкинга. Приватный двор, закрытый от машин, наличие собственной локальной инфраструктуры, видеонаблюдение – все говорит о высоком статусе и продуманности жилого проекта.

На выбор покупателей в финальном доме ЖК «За ручьём» – два десятка планировочных решений. Это компактные и функциональные однокомнатные квартиры, удобные двухкомнатные варианты и просторные трехкомнатные. Есть нестандартные форматы с большой кухней-гостиной и мастер-спальней для максимального комфорта и уединения, нишами под гардеробные и зонами под постирочные для организации порядка.

Создавая такие ЖК, девелопер «ДСК-1» предлагает своим покупателям нечто большее, чем удобное пространство: особую благоприятную обстановку с продуманными опциями комфорта и безопасности – образ жизни.

«ДСК-1» — крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании — жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SDnjdcXbDd

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АО СЗ "ДСК-1"