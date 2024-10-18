ГК «Сибпромстрой» запустила новую акцию на покупку квартир для семей с детьми

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Несмотря на постоянно меняющийся рынок недвижимости, группа компаний «Сибпромстрой» продолжает сохранять для своих клиентов выгодные условия по ипотеке. Так, застройщик запустил новую уникальную акцию, которая поможет сделать покупку жилья еще более доступной.

Только до 30 ноября семьи с детьми могут приобрести квартиру в ЖК «Георгиевский» и ЖК «Заречный» со скидкой 5% от стоимости жилья и ставку на весь срок в размере от 3,5% за счет застройщика. Первоначальный взнос составит всего 20,1%.

ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «Георгиевский»

Спешите воспользоваться выгодным предложением до 30 ноября и стать счастливым обладателем настоящего комфорта и уюта. Количество квартир по акции ограничено, не упустите свой шанс!

Подробнее об акции узнавайте по телефону отдела продаж: +7 (3462) 76-58-40.

Ипотеку предоставляет АО «Альфа-Банк», генеральная .лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015.

Полная стоимость кредита составляет 3,874%-6,728%, ставка 3,5% (три с половиной процента) на 30 лет, соответствующему требованиям Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1060 (тысяча шестьдесят), при одновременном соблюдении следующих условий:

Требования к заемщику и цели кредита соответствуют указанным ниже

Первоначальный взнос – от 20,1% (двадцати целых одного десятого процентов) от стоимости недвижимости

В семье есть ребёнок младше 7 лет или

В семье есть ребёнок с особыми потребностями до 18 лет или

В семье два или более ребёнка младше 18 лет, при этом вы живёте в городе с населением менее 50 тысяч человек или в регионе из списка (в соответствии с постановлением).

Подробнее на alfabank.ru. (http://alfabank.ru/)

Erid: 2SDnjepFLPV

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ООО "Сибпромстрой-Югория"