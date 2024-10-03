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​День рождения Familia в Сургуте: еще больше выгодного шоппинга

Familia в Сургуте приглашает на свой день рождения в ТЦ «Аура» в Сургуте

​День рождения Familia в Сургуте: еще больше выгодного шоппинга
Фото: Familia

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5 октября магазин Familia в ТЦ «Аура» в Сургуте отметит свой день рождения. В этот день посетителей магазина ждет увлекательная программа: выступление артистов-мимов, печенья с предсказаниями, попкорн в подарок за покупку от 2500 рублей. Также 5 октября помимо традиционных скидок Familia до -85%, будут действовать дополнительные 10% на весь ассортимент для участников бонусной программы Сафари. Весь день в магазине будет работать ведущий, который создаст атмосферу праздника и веселья. Каждый час он будет проводить викторину, а ее участники смогут получить призы.

Празднование пройдет в магазине Familia, который находится на втором этаже торгового центра «Аура» по адресу: Нефтеюганское ш., 1. Для покупателей будет доступен широкий ассортимент оригинальных вещей известных брендов различного ценового сегмента, многие из которых ушли из России, со скидками до -85%. Большинство вещей в Familia представлено в единственном экземпляре, а ассортимент обновляется почти ежедневно. Familia предлагает товары более чем 5000 брендов.

Магазин в Сургуте предлагает покупателям все преимущества покупок в Familia: светлое пространство с большой площадью и комфортными примерочными, уникальный ассортимент женской, мужской, детской одежды и товаров для дома. Международные и российские бренды различного ценового сегмента. Familia − это уникальный офф-прайс формат, где шопинг превращается в увлекательную охоту за сокровищами. Для еще большей выгоды и радости от покупок в офф-прайс сети действуют специальные предложения: бонусная программа «Сафари» и возможность оплаты покупок частями. С ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Familia.

Сеть магазинов Familia лидер сегмента офф-прайс в России. В ассортименте более 5000 оригинальных российских и международных брендов различного ценового сегмента. Большинство вещей представлены в единственном экземпляре, а скидки достигают 85%. Товар закупается по всему миру и доставляется в магазины почти ежедневно. Все это делает шопинг с Familia настоящим поиском сокровищ.

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Реклама. ИНН 7703295463
ООО «МАКСИМА ГРУПП»


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03 октября в 14:02, просмотров: 706, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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