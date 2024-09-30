Компания «ДСК-1» организовала архитектурно-стратегическую сессию в Сургуте

Erid: 2SDnjd112BU

В Сургуте завершилась архитектурно-стратегическая сессия, организованная крупным девелопером региона, – компанией «ДСК-1».

На протяжении двух дней участники обсуждали вопросы архитектуры и фасадных решений, ландшафтного благоустройства и формирования общественных пространств.

Деловую программу первого дня сессии открыл генеральный директор «ДСК-1» Богдан Токмаджан, который обозначил ключевые цели и задачи мероприятия.

Затем для участников была организована большая экскурсия по важным объектам города. Посетили, в том числе сургутский «Биг Бен» – школу иностранного языка, которую построил «ДСК-1» , офис ПАО «Сургутнефтегаз», парк «Кедровый лог», где находится известный в регионе санаторий, – их тоже возвел девелопер. А также текущие объекты застройщика: ЖК «Крылов» и ЖК «За ручьём».

Во второй день сессии во время работы в группах эксперты рассмотрели вопросы формирования архитектурного стиля, использования элементов фирменного стиля, выбора цветовой гаммы для фасадов – как цвета влияют на восприятие бренда и среды.

В числе прочих, во время сессии ее участники обсудили важный вопрос, который влияет не только на выбор архитектурных решений застройщиком, но и в целом сказывается на формировании всей концепции проекта, – анализ потребностей и ожиданий жителей города.

Эксперты «ДСК-1» представили результаты недавно проведенного опроса, согласно которым наиболее важными параметрами при выборе жилого комплекса для сургутян являются наличие парковки, благоустроенная придомовая территория, местоположение ЖК, близость к социальным и спортивным объектам.

Большинство опрошенных предпочли бы квартиру на средних этажах. Желаемый вид из окон – на парк, лес или в крайнем случае на двор. В вопросах планировки ровно половина респондентов отмечает необходимость гардеробной, 15% сделают выбор в пользу квартиры с мастер-спальней, а для 26% уникальность планировки не важна вовсе.

При этом именно удачная планировка квартиры часто становится триггером к покупке жилья сегодня, выяснили также в «ДСК-1» . Среди других факторов, катализирующих покупку, – новый перспективный район, знакомый и надежный застройщик, старт продаж домов, когда можно купить квартиру с выгодой, а также комфорт самого дома: просторные холлы с дизайнерским ремонтом, современные лифты, есть система «умный дом», колясочные и даже лапомойки.

То есть, с одной стороны, потенциальный покупатель выбирает микрорайон для проживания, квартал и дом. С другой, он покупает большее, чем квадратные метры – комфорт, культуру мест общего пользования в виде холлов, лифтов, колясочных, велосипедных, кладовых помещений.

Эти и другие решения девелопер «ДСК-1» давно применяет в своих проектах, что позволяет предлагать покупателям детально продуманные проекты, в которых комфортно жить. А решения, принятые по итогам сессии, дает возможность девелоперу усовершенствовать архитектурный код, который многие годы позволяет застройщику формировать гармоничную и сбалансированную среду.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjd112BU

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АО СЗ "ДСК-1"