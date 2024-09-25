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​Альфа-Конфа Практика прокачала бизнесменов Сургута

Масштабное событие для бизнесменов впервые прошло в Сургуте

​Альфа-Конфа Практика прокачала бизнесменов Сургута
Фото: АО "Альфа- Банк"

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В Сургуте прошло масштабное мероприятие для бизнесменов — Альфа-Конфа Практика. Оно было открыто для всех желающих, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Альфа-Банка. Мероприятие собрало более 500 местных предпринимателей, стремящихся найти новые ресурсы, решения и свежие идеи для развития своих бизнесов.

«Альфа-Конфа Практика» − это мероприятие, которое мы проводим уже в 17й раз, и оно пользуется большим откликом среди клиентов. Все возвращаются довольными, прокачивают себя и свои бизнесы, а затем приходят к нам с новыми идеями и возможностями. В Сургуте «Альфа-Конфа Практика» проводится впервые», − подчеркнула региональный управляющий Альфа-Банка по ХМАО-Югре Екатерина Задеева.

Все спикеры на Альфа-Конфе Практике были яркими и опытными. Основатель Product Psychology, член экспертной комиссии Сколково Максим Яцкевич выступал с темой «Лидерство как продукт». Маркетолог звезд и брендов Роман Тарасенко рассказывал о эффективных инструментах личного маркетинга. Предприниматель, маркетолог, создатель «Школа Наглости Онлайн» - Дарья Кабицкая, раскрывала секреты темы «Как сделать бизнес легендарным благодаря личному бренду», а реалити бизнес-тренер, эксперт по построению продаж Владимир Якуба зажег зал с темой «Брендинг в действии: личный бренд в жизни и бизнесе».

Спикеры не только давали полезные знания, но и разбирали вместе с аудиторией реальные кейсы из бизнеса. Например, Владимир Якуба на примере показал, как вести переписку с клиентом и насколько важны звонки в предпринимательском деле.

«Казалось бы, чему можно научить бизнесменов, которые уже знают, как управлять своими делами. Но я всегда говорю, что мы относимся к нашим клиентам как к партнерам. Стремимся помочь им увеличить прибыль, доходность и масштабировать их бизнес. Для этого мы привозим топовых спикеров совершенно бесплатно, чтобы они могли обучаться и развивать свои навыки. Нашим предпринимателям действительно нужно вдохновение. Эмоции помогают развивать бизнес, а между тем мы всегда рядом, открыты и ориентируемся на тесное взаимодействие», − региональный директор малого и микробизнеса Альфа-Банка по ХМАО-Югре Павел Хоменко.

Альфа–Конфа Практика − это не просто приглашение топовых спикеров, которые будут делиться своими знаниями. В первую очередь, это креативное пространство для общения предпринимателей и обмена опытом.

«Несмотря на то, что многое я уже знал на своем опыте, практические лекции спикеров освежили память, замотивировали и дали заряд энергии, чтобы использовать эти знания и продолжать развиваться. Я понял, что нужно больше работать со скриптами − точно планировать, договариваться о следующем шаге и не отпускать клиента просто так после консультации. Это действительно важные моменты, о которых напомнили спикеры», − поделился Станислав Тимофеев, занимающийся вендингом кафе.

Альфа-Конфа Практика стала уникальной площадкой для общения и обмена опытом среди предпринимателей. Обсуждения реальных кейсов, живые примеры и практическая информация позволили каждому участнику получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса. В том числе мероприятие оказалось полезным и для тех, кто только планирует войти в этот мир.

«Я вела конспекты, фотографировала, записывала все важные моменты и сразу же отправляла своему партнеру: «Смотри, это же можно сразу внедрить в наш бизнес!» Все было настолько ярко, современно и живо − многие идеи на рынке еще почти никто не использует. Если начать их применять сейчас, можно выделиться на фоне конкурентов. Это вдохновило меня как на развитие отдела продаж, которым я сейчас занимаюсь, так и на открытие своего дела. Здесь было много предпринимателей, и я пообщалась с многими из них. Многие сталкивались с трудностями и были на грани закрытия бизнеса, но как-то выходили из ситуации. Часто помогало сообщество, которое они сами создавали или которое организовывали крупные площадки такие, как Альфа-Банк. Это действительно поддерживает и вдохновляет, ведь видишь, что и у тебя тоже может все получиться», − рассказала директор магазинов компании Garwin Industrial в Сургуте и начинающий предприниматель Елена Фролова.

Случилось интересное сотрудничество и у Альфа-Банка: на мероприятии были подписаны документы с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре Ириной Каск, генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес ЮГРА» Денисом Скрыгановым и директором Ханты - Мансийского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Викторией Хандажевской.

Альфа-Конфа Практика ярко и динамично помогает местным предпринимателям поддерживать, укреплять и расширять свои деловые связи. Впереди – Рязань, Ставрополь, Курган, Орел и, конечно, Тамбов, которому наш Сургут передал эстафетную палочку.

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АО "Альфа- Банк"


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