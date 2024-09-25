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​От детских садов до кардиологического диспансера: за полвека «ДСК-1» построил более 15 социально значимых объектов в Югре

«ДСК-1» возводит значимые объекты социальной инфраструктуры для югорчан

​От детских садов до кардиологического диспансера: за полвека «ДСК-1» построил более 15 социально значимых объектов в Югре
Фото: ДСК-1

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Девелопер «ДСК-1», более пятидесяти лет работающий на рынке жилья ХМАО, возвел и передал региону уже более пятнадцати социально значимых объектов. Это детские сады, школы, поликлиники, санаторий, которые стали доступны всем жителям округа.

В портфеле компании, в том числе объекты образовательной инфраструктуры. Например, школа изучения иностранных языков «Биг Бен» в Сургуте, где сегодня обучается около 900 детей и взрослых, и Сургутский государственный педагогический университет – региональный центр высшего педагогического образования и гуманитарных наук. В прошлом году, например, из стен ВУЗа выпустились более четырех сотен молодых специалистов.

Для обучения и развития самых маленьких югорчан девелопер активно возводит детские сады, школы и на территории своих проектов. Один из детских садов, рассчитанный на 350 воспитанников, не так давно открылся в микрорайоне 20А Сургута, где находится ЖК «За ручьём». В светлом современном здании с просторными кабинетами, бассейном, соляной пещерой и исследовательской лабораторией уже обучаются первые воспитанники. Также в районе продолжается строительство школы на 1 500 учеников. Еще одно образовательное учреждение и два детских сада, один их которых уже начал работу, появятся в 39-м микрорайоне города в рамках строительства ЖК «Крылов».

Помимо образовательной инфраструктуры, девелопер «ДСК-1» возводит и объекты здравоохранения. В их числе Окружной кардиологический диспансер, в стационаре которого ежегодно лечатся более 6,5 тыс. югорчан, и санаторий «Кедровый Лог» в парковой зоне Сургута – крупнейшая здравница в Западно-Сибирском регионе.

Такие социально значимые объекты, с одной стороны, повышают уровень жизни горожан, с другой – позволяют создавать новые рабочие места. Как и бизнес-центр «Сургутнефтегаз», где сегодня сконцентрированы различные организации и учреждения, – еще один важный городской проект от «ДСК-1».

За свою полувековую историю девелопер наработал масштабный опыт и компетенции, которые позволяют не только создавать качественные жилые проекты по всей Югре, но и возводить значимые объекты социальной инфраструктуры, важные и нужные для югорчан.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

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АО СЗ "ДСК-1"


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25 сентября в 10:04, просмотров: 523, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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