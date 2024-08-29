Новостройки находятся в Сургуте, Сургутском районе и в Нефтеюганске

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Сибпромстрой открыл раннее бронирование на квартиры в своих новых жилых комплексах в Сургуте, Сургутском районе и в Нефтеюганске. Клиенты, которые поспешат воспользоваться возможностью, первыми смогут выбрать наиболее привлекательные варианты. То есть подходящие по площади, на нужном этаже, а также с прекрасными видовыми характеристиками.

«Солнечный» в Солнечном

Для тех, кто не хочет жить в городе, но при этом все же желает находиться не так далеко от него, отличным вариантом станет покупка жилья в Солнечном или Барсово. В первом сейчас открыто бронирование на квартиры в ЖК «Солнечный», а во втором — в ЖК «Центральный».

В обеих новостройках можно выбрать себе семейное гнездышко площадью от 36,1 до 70,9 кв. м. Все квартиры идут уже с отделкой.

Придомовые территории жилых комплексов обустроены в соответствии со всеми стандартами, в том числе безопасности. Здесь есть детские и спортивные площадки, зеленые зоны, места для отдыха и стоянки для машин.

Что примечательно, обе высотки находятся в развитых микрорайонах, а, значит, там уже имеются необходимые элементы инфраструктуры. А в шаговой доступности — лесные массивы и парки для прогулок на свежем воздухе.

Нефтеюганск

В Нефтеюганске, в 4 и 5 микрорайонах города, также открыто бронирование в двух новых жилых комплексах Сибпромстроя.

В четвертом, вЖК«ПаркПобеды», можно выбрать одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с черновой отделкой площадью от 43,1 до 101,7 кв. м., а в пятом, вЖК«Семейный», одно- двух- и трехкомнатное жилье площадью от 43,1 до 86,3 кв. м. с предчистовой и улучшенной предчистовой отделкой.

В этих жилых комплексах, как и в других проектах застройщика, на придомовых территориях обустроены детские и спортивные площадки, парковки для автомобилей и места отдыха.

Новостройки возведены в микрорайонах с развитой инфраструктурой. Рядом имеются магазины, образовательные учреждения, аптеки, культурные центры, сервисы и другие необходимые для комфортной жизни составляющие.

Добраться к домам не составляет труда как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

Беру! Куда звонить?

Подробные условия бронирования, а также на просмотр квартир можно записаться в отделе продаж Сибпромстроя в Сургуте. Он находится по адресу: ул. Мелик-Карамова, 88 (подъезд 2), телефон: +7 (3462)76-57-37.

Выгодные акции от компании-застройщика и банков-партнеров можно посмотреть тут. Или узнать по телефону 39-01-01. Среди рядадругих предложений — ипотека для семей с детьми со ставкой всего 3,5 вместо 6 процентов.

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