И не испортить впечатления от отдыха

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Путешествия в экзотические страны и на жаркие курорты часто несут в себе риск заразиться кишечной инфекцией. Несоблюдение гигиенических норм, употребление некачественной пищи и воды увеличивают вероятность заражения. Проблемы с кишечником могут начаться как во время отпуска, так и после возвращения домой, доставляя множество неприятных моментов.

После возвращения из отпуска нередко возникают проблемы с кишечником, которые не исчезают сами по себе. Симптомы могут быть не ярко выраженными, но при этом доставлять серьезный дискомфорт. В таких ситуациях важно не игнорировать свое состояние и точно определить причину заболевания, чтобы не стать переносчиком опасной инфекции среди коллег и друзей.

Точное определение возбудителя кишечной инфекции — залог успешного лечения. Хотя симптомы, вызванные вирусами и бактериями, могут быть схожими, методы лечения для них различны. Дифференциальная диагностика методом ПЦР позволяет точно выявить инфекцию и подобрать оптимальную терапию.

Среди возбудителей кишечных инфекций можно выделить шигеллы, сальмонеллы, кампилобактерии и различные вирусы. Диагностика с использованием ПЦР позволяет быстро и точно определить причину заболевания, что способствует правильному лечению и скорейшему выздоровлению.

Для диагностики кишечных инфекций лаборатория «ЛабКвест» предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР. Этот анализ позволяет выявить ДНК и РНК различных микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции, и точно определить возбудителя. Пройти исследование можно в любом медицинском офисе «ЛабКвест», результаты будут готовы через 1 день с момента поступления биоматериала в лабораторию. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

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