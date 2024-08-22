На территории ЖК «Крылов» откроется офис продаж компании «ДСК-1»

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Крупнейший девелопер ХМАО – компания «ДСК-1» – открыл новое пространство для встреч и общения с клиентами прямо на территории ЖК «Крылов» в 39-м мкрн Сургута. Офис продаж будет работать ежедневно, без выходных и праздничных дней. Здесь можно узнать актуальную информацию о планировках, стоимости квартир, а также специальных условиях и акциях.

Открытие офиса продаж состоялось 9 августа в торжественной обстановке. Также был организован праздничный фуршет для партнеров и друзей «ДСК-1», во время которого застройщик подробно рассказал о своем проекте, подвел первые итоги года и поделился планами на будущее.

Новый офис продаж выполнен в общей стилистике проекта. Для комфорта клиентов предусмотрены просторные и светлые помещения для переговоров, огороженные друг от друга: чтобы ничто не мешало консультациям и принятию важного решения. В зоне ожидания установлены диваны, где можно в комфортной обстановке изучить буклеты, а также организован детский уголок. В такой дружественной обстановке профессиональные менеджеры покажут разнообразие планировок – от классических до нестандартных – и помогут купить стильную и функциональную квартиру каждому клиенту.

Чтобы сделать выбор было проще, в офисе продаж девелопер оборудовал демо-квартиру и шоурум.

В демонстрационной квартире клиенты могут сразу увидеть свой будущий дом, ощутить размер комнат. А в шоуруме – понять возможное расположение мебели и, конечно, оценить качество отделочных материалов и самого ремонта – все квартиры в ЖК «Крылов» будут в чистовой отделке. А в корпусе 4.3 квартиры предлагаются даже с мебелью, ознакомиться с которой тоже можно в шоуруме. В меблированных квартирах будет установлена кухня с необходимой бытовой техникой, обеденный стол и платяной шкаф.

ЖК «Крылов» расположен на одноименной улице в 39-м микрорайоне Сургута. Жилой комплекс включает в себя разноэтажные дома и паркинг с соседским центром. На территории ЖК появятся детские и спортивные площадки, зоны для занятий спортом, велоинфраструктура, а также место для выгула домашних животных. Авторская архитектура и озеленение, дизайнерские холлы и концептуальное благоустройство – «ДСК-1» продумал все для комфорта будущих жильцов.

На выбор покупателей – несколько десятков планировочных решений. От функциональных однокомнатных форматов, когда не нужно много пространства, до просторных трехкомнатных, которые идеально подходят для большой семьи. Есть и нестандартные планировочные решения, которые позволят владельцам воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки: квартиры с угловым остеклением, форматы с мастер-спальней, дополнительным санузлом, выделенными зонами под постирочную или гардеробную. Обо всех особенностях и преимуществах таких форматов можно узнать в новом офисе продаж.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjdbHRiz

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АО СЗ "ДСК-1"