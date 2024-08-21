«ДСК-1» применяет новейшие технологии моделирования

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Слово «революция» в обществе давно применяется с понятной осторожностью. Просто потому, что чаще всего это означает серьезнейшие изменения, практически слом привычного устройства «до основания», да еще и с неясными последствиями. Но есть и исключения, которые можно только приветствовать. В довольно консервативной строительной сфере все шире внедряются новейшие технологии информационного моделирования (ТИМ). Вот где революция действительно во благо.

ТИМ обеспечивают большую точность и слаженность всех строительных и смежных процессов, что в итоге оборачивается конкретными преимуществами для клиентов. Это, по сути, трехмерные «цифровые двойники» новостроек. Они объединяют команды и рабочие процессы, улучшают проектирование, строительство и, главное, обслуживание введенных в эксплуатацию жилых домов.

Что здесь крайне важно: ТИМ позволяют рассматривать объект именно в комплексе. Работая с виртуальной моделью здания, застройщик выявляет его слабые места, не учтенные проектировщиком. Возможность изначально заложить в программу ключевые параметры (например, инженерные изыскания, сечение колонн, толщина стен, перекрытий и так далее) является эффективным инструментом для моделирования работы сооружения и своевременного обнаружения вероятных просчетов или дефектов. Таким образом, уже на начальном этапе проектирования ТИМ служит ресурсом для принятия самых оптимальных решений в части безопасности здания.

Застройщик «ДСК-1» уже применяет ТИМ на практике. С помощью технологий информационного моделирования, к примеру, проектируются дома собственной серии ДСК 2020, школа, жилые объекты в Сургуте. Кроме того, ТИМ используется при доработке моделей в новой технологии универсальной домостроительной системы в Нефтеюганске и Нижневартовске, в дальнейшем применение возможностей ТИМ будет только расширяться. По мнению специалистов «ДСК-1», цифровые технологии сводят к минимуму количество потенциальных ошибок и неточностей на любом этапе работы с проектом.

Но главное – покупатели в итоге получают квартиру точно в срок, а также именно в том формате и качестве, которые были обещаны застройщиком.

При этом «облачные» ТИМ-сервисы серьезно упрощают компании коммуникацию с клиентами, что особенно важно на стадии эксплуатации новостройки. Ведь даже при всей готовности «ДСК-1» к выполнению собственных гарантийных обязательств по обслуживанию уже после сдачи дома использование ТИМ способно не просто сократить, но и фактически предотвратить большинство потенциальных неполадок. Каким образом? После сдачи дома застройщик снабжает управляющую компанию максимально подробными 3D-сведениями о расположении инженерных сетей и технических характеристиках установленного оборудования. Это, в свою очередь, поможет УК своевременно и точно проводить диагностические работы, контролируя качество работы всех систем.

Вообще, для «ДСК-1» именно качество было и на деле остается приоритетом во взаимодействии с клиентами – прежде всего, качество жизни. Помимо выполнения обязательств перед покупателями по вводу жилого дома в эксплуатацию, компания широко использует потенциал ТИМ для обеспечения гарантий безопасности на объекте, инженерных нововведений, разработки и реализации новых архитектурных возможностей. Это касается не только общей визуальной эстетики (хотя и она имеет для клиентов немалое значение), но и разнообразия планировочных решений.

Умный дом от «ДСК-1»? Обязательно, причем на самом высоком и надежном уровне. 3D-модель содержит все данные об обслуживающей организации и проведенных ей ремонтно-профилактических работах, о местах и дате установки датчиков и прочего оборудования, а также сведения о гарантийных обязательствах.

Наконец, информационное моделирование в «ДСК-1» – это информативная обратная связь застройщика с будущими новоселами. Предварительные просмотры точной 3D-модели здания, созданной на этапе проектирования, помогают получить как одобрение клиентов, так и их критические замечания для дальнейшей работы над совершенствованием объекта. В итоге в плюсе остаются все: клиенты получают полноценное трехмерное «ателье» для выбора жилья фактически под заказ, а застройщик – максимально точное понимание того, что необходимо и востребовано покупателями.

Неудивительно, что с помощью ТИМ-технологий на этом фоне формируется самая оптимальная и комфортная городская среда.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 200 тысяч «квадратов».

Erid: 2SdnjeMWwsp

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АО СЗ "ДСК-1"