Телемост от Яндекс 360 получил масштабное обновление

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Яндекс 360 представил масштабное обновление Телемоста — сервиса видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло до 500 человек. Это стало возможным благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами Яндекс 360 и Yandex Infrastructure

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах в 12 раз. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников в зависимости от тарифа Яндекс 360 для бизнеса. Обновление особенно важно для B2B-сегмента: в крупном бизнесе в онлайн-встречах могут принимать участие сотни сотрудников. С сентября Телемост будет поддерживать встречи с участием до 1000 человек. Прямые трансляции, как и ранее, смогут собирать до 10 тысяч зрителей.

Также в Телемосте теперь доступна функция шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Это гарантирует, что все участники онлайн-встречи смогут видеть мельчайшие детали презентаций и таблиц. Дополнительно улучшено качество шумоподавления и добавлена цветовая индикация говорящего.

Телемост уже объединяет все самые ключевые функции для организации качественных видеоконференций и встреч: чат для участников, возможность для администратора встречи управлять камерами и микрофонами собеседников, модерацию, запись встреч с сохранением файлов, интеграцию с календарем и многое другое. В планах — внедрение более гибких настроек встречи (комнаты ожидания, новые функции для организаторов и соорганизаторов), возможность подключаться к встречам из переговорных комнат с оборудованием Cisco, Poly и Huawei по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и другие.

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