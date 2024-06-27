Как выбрать правильный вектор лечения при грибковой инфекции

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Грибковые инфекции, поражающие кожу, волосы и ногти, очень распространены – с ними сталкивается каждый пятый человек. Чаще всего эти инфекции вызываются грибками трихофитон, эпидермофитон и микроспорум – они известны как дерматофиты. Симптомы этих инфекций схожи, но методы лечения отличаются, поэтому точная диагностика и определение возбудителя играет решающую роль.

Особенно частая причина заражения такими инфекциями летом – отдых на пляжах и посещение открытых бассейнов. Эти места являются благоприятной средой для размножения грибков из-за высокой влажности, большого скопления людей и не всегда тщательного соблюдения санитарных норм. Это же касается бань, саун и хаммамов.

Следование правилам личной гигиены значительно снижает вероятность заражения, но не может полностью застраховать от него. В некоторых случаях достаточно минимального количества возбудителя, чтобы вызвать инфекцию, особенно если кожа повреждена или иммунитет ослаблен.

Для диагностики грибковых инфекций кожи, волос и ногтей используют микроскопию и посев, но эти методы имеют свои недостатки. Микроскопия не обеспечивает высокой точности, а посев занимает до полутора месяцев. Лучшим решением является ПЦР-тест, который дает точные результаты уже через несколько дней.

Для диагностики грибковых инфекций и выявления дерматофитов лаборатория «ЛабКвест» ввела исследование по методу ПЦР. Анализ проверяет наличие в биоматериале ДНК грибков трихофитон, эпидермофитон, микроспорум и позволяет определить причину инфекции всего за 3-4 дня. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

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