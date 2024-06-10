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«ДСК-1» объявляет о старте выгодной акции – «Ипотека за 1 рубль в месяц»*. Она позволяет купить квартиру в любом проекте девелопера в ХМАО и платить за нее 1 рубль в месяц в первые полгода пользования кредитом.

Покупателю необходимо внести только первоначальный взнос – 20,1% или 30,1%, в зависимости от программы. Дальнейшие платежи уменьшаются за счет начисления процентов только на часть кредита, которая уже была выдана. То есть заемщик будет получать кредит траншами. Затем ежемесячный платеж будет скорректирован в рамках выбранной ипотечной программы. Ставка при этом будет установлена на уровне 6% для «Семейной ипотеки» или на уровне 8%, если кредит оформлен в рамках льготной «Госпрограммы 2020». Максимальный срок кредита — 360 месяцев, то есть 15 лет.

Полная стоимость кредита рассчитывается в диапазонах: по ипотеке для семей с детьми 5,291%-13,599% годовых; по ипотеке с господдержкой 9,292%-10,736% годовых.

Акция «Ипотека за 1 рубль в месяц» выгодна как при покупке жилья для себя и своей семьи, так и в качестве инвестиций. Сниженная финансовая нагрузка на этапе строительства позволит откладывать деньги на ремонт или совмещать кредит с арендными платежами, а инвесторам — снизить издержки и увеличить «чистый» доход.

Воспользоваться уникальным предложением можно с 01.05.2024 года по 30.06.2024 года включительно при покупке квартиры во всех жилых проектах «ДСК-1» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: в ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске, ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске, в ЖК «Крылов» и в финальном доме бизнес-класса «За ручьём» в Сургуте.

«Ипотека за 1 рубль в месяц» — новый тренд на рынке жилищного кредитования и новый для ХМАО формат покупки жилья, который «ДСК-1» первым предложил своим клиентам. Ранее застройщик первым присоединился к «Зелёной ипотеке» Сбербанка. Еще один новый для рынка жилья Ханты-Мансийска продукт от «ДСК-1» – меблированные форматы. Заботясь о своих покупателях, девелопер стремится внедрять трендовые решения для повышения комфорта как на этапе покупки квартир, так и для дальнейшей жизни в них.

*С подробной информацией об Акции «Ипотека за 1 рубль в месяц» можно ознакомиться по ссылке .

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 190 тысяч кв.м.

Erid: 2SDnjcpdnYy

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АО СЗ "ДСК-1"