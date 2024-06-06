Стартовали продажи в ЖК «Георгиевский»

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Повысить уровень комфорта не только в своем доме, но и за его пределами — легко: в Сургуте стартовали продажи квартир в первых сданных домах жилого комплекса «Георгиевский». Он расположен в пойме Оби на Югорском тракте и привлекает не только множеством вариантов удобных планировок, но и большим двором с четырьмя детскими площадками и благоустроенной набережной. Бонус — потрясающий вид на Обь.

Дома жилого комплекса активно возводятся — а параллельно застройщик, в роли которого выступает «Сибпромстрой», благоустраивает внутридворовое пространство, обустраивает подземный паркинг.

«Георгиевский» — это не только дома, но и социальная инфраструктура: здесь будут современные школа и детский сад.

Для первых покупателей в ЖК «Георгиевский» максимальное количество вариантов квартир на выбор — в наличии одно-, двух- и трехкомнатные. Определиться с тем, какое именно жилье необходимо именно вам, помогут консультанты отдела продаж «Сибпромстроя» — обращайтесь к ним по адресу: ул. Мелик-Карамова, 88 (подъезд 2), телефон: +7 (3462)76-57-37

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ООО "Сибпромстрой-Югория"