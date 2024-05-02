Строительство школы и детского сада в жилом комплексе «Георгиевский» идет по плану

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Строительство социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Георгиевский» идет в соответствии с производственными планами. Об этом нашему изданию сообщили в руководстве компании «Сибпромстрой», которая здесь осуществляет застройку не только непосредственно жилья, но и, как раз, соцобъектов.

Напомним, что сегодня на Пойме-5 – а это изначальное название территории, где и расположился «Георгиевский» - ведется активное строительство сразу двух социальных объектов. Это большая современная школа, а также детский сад. Оба объекта, помимо всего прочего, будут иметь и по бассейну.

Это уже далеко не первые объекты социального назначения, которые возводятся «Сибпромстроем».

Так, в конце прошлого года компания закончила возведение и ввела в эксплуатацию большую школу в 42-м микрорайоне Сургута. Этот объект, как ожидается, должен принять учеников уже в текущем учебном году.

Кроме того, в настоящее время «Сибпромстрой» ведет строительство сразу трех объектов образования в восточной части города – школы, детского сада и детского сада-начальной школы. Речь идет о микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш». Оба микрорайона также застраиваются «Сибпромстроем».

Вообще, данный застройщик к сегодняшнему дню имеет уже богатый опыт в строительстве не только жилья, коего за 30 лет своего развития возвел уже более трех миллионов квадратных метров. Кроме объектов образования, компания имеет за плечами и опыт строительства автодорожной инфраструктуры в рамках договора коцессии. Напомним, что речь идет об участке дороги по Комсомольскому проспекту в городе Сургуте – этот объект стал первым в Югре, возведенным именно в рамках концессии. Как тогда говорили в руководстве компании, несмотря на все сложности, проект был успешно реализован, и в настоящее время идет процесс эксплуатации.

Что касается школы и детского сада в ЖК «Георгиевский», то оба объекта планируется завершить в 2025 году.

По всем вопросам, касающимся приобретения жилья в «Георгиевском» - а старт продаж квартир ожидается в самое ближайшее время, можно обращаться в отдел продаж «Сибпромстроя» в Сургуте по телефону 76 – 57 – 37.

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