И чего при укусе клеща делать нельзя

Erid: 2SDnjdRGy8u

Наступление весны – традиционное время для открытия уличных веранд в кафе и прогулок на природе. Но смена сезона порадовала не только людей – сошедший снежный покров и тепло означают появление клещей. Эти кровососущие паразиты переносят опасные инфекции, трудно обнаруживаются и требуют особого обращения.

От встречи с клещом не застрахованы даже городские жители. Обнаружить его можно не только в глухом лесу, но и в поле, на даче, турбазе, кладбище, в городском сквере или парке. Пострадать от них может не только человек – клещей привлекает тепло, поэтому жертвой укуса становятся и животные.

Опасен не клещ сам по себе, а переносимые им инфекции. В этот список входят энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и пятнистые лихорадки. Все заболевания объединяет одно свойство – они могут привести к необратимым повреждениям центральной нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Более тог, примерно 20% клещей могут инфицировать человека сразу несколькими патогенами – «микст» гораздо сложнее лечится и тяжелее протекает.

Весной, летом и ранней осенью все прогулки на природе требуют особой осторожности из-за наличия клещей. Их укусы могут быть незаметными, а размеры самих клещей не всегда позволяют вовремя заметить их на коже. В случае обнаружения паразита необходимо аккуратно его удалить и как можно быстрее отнести на анализ в лабораторию. Только так можно отличить инфицированного клеща от «здорового» – надежных внешних признаков для этого не существует. Кроме того, это позволяет вовремя обнаружить возбудителя и начать соответствующее лечение, не дожидаясь появления первых симптомов и развития болезни.

Клеща необходимо извлекать правильно. Это можно сделать с помощью специальной ручки-лассо, выкручивателя или обычной нитки – для этого нужно затянуть петлю на клеще как можно ближе к коже и аккуратно извлечь его, вращая и одновременно натягивая вверх. Клеща лучше всего сохранить живым – так в нем сохранится высокая концентрация патогенов. Паразита ни в коем случае нельзя «вырывать», раздавливать, заливать маслом, скипидаром, спиртом, лаком для ногтей и репеллентом – так риск инфицирования только повышается, а сам клещ становится непригоден для исследования. После извлечения паразита обязательно обработайте место укуса антисептиком и помойте руки с мылом.

Для диагностики клещевых инфекций можно воспользоваться специальными комплексными исследованиями в лаборатории «ЛабКвест» – они помогут проверить клеща на 5 основных инфекций, включая различные пятнистые лихорадки, всего за 1 день со скидкой до 40%. А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

Контакты:

8 (495) 139 82 62

8 (800) 700 09 99

Адреса медицинских офисов в Сургуте:

30 лет Победы, 44а

Югорская, 15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Erid: 2SDnjdRGy8u

Реклама. ИНН 7730196038

АО "ЛАБКВЕСТ"