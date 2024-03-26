На производстве «ДСК-1» успешно работают не только мужчины, но и женщины

Erid: 2SDnjdVN4PK

Строить качественное современное жилье одному из крупнейших застройщиков Югры, согласно рейтингу портала ЕРЗ.РФ – компании «ДСК-1» – помогает многолетний опыт, проверенные технологии, наработанная экспертиза и, конечно, собственное производство.

Завод «ДСК-1» в Сургуте – один из старейших не только в регионе, но и в стране. За более чем полувековую историю производство не единожды модернизировалось: пересматривались технологии, обновлялось оборудование, запускались новые серии домов. Но главные принципы всегда были и остаются неизменными – высокое качество и надежность выпускаемой продукции.

Здесь трудится большая команда профессионалов, многие из которых посвятили заводу не один десяток лет, «выросли» и развились в своей профессии в стенах этого предприятия. На технически сложном и ответственном производстве успешно работают не только мужчины, но и женщины, которые не уступают им ни в уровне подготовки, ни в отношении к делу. Они обучаются, осваивают новые технологии, принимают грамотные решения, быстро ориентируются в нестандартных ситуациях, оставаясь при этом очаровательными женщинами, – с привычным набором домашних дел и забот. Сотрудницы завода «ДСК-1» удачно совмещают рабочую деятельность и личную жизнь, где есть место самым разным увлечениям и хобби, воспитывают детей и даже внуков, заботятся о любимых и хранят домашний очаг.

Ведущий инженер-технолог Елена Васильевна Приймак трудится на заводе с 1992 года – уже 36 лет. У нее два образования: первое – строительное по специальности «Инженер-технолог в строительстве», которое она получила в Тюмени, второе – экономическое, она окончила также Московский финансово-экономический институт. На завод «ДСК-1» Елена Васильевна пришла по стопам своих родителей: отец работал заместителем директора, мама – экономистом.

«После окончания школы точно знала, что буду приобретать инженерную специальность, на выбор отрасли, конечно, повлиял пример отца-строителя. После окончания учебного заведения, вопрос, где работать не стоял, так как завод являлся не только самым крупным в Сургуте, но и четвертым по мощности в СССР», – вспоминает Елена Васильевна.

В стенах завода она – ответственный и квалифицированный специалист, четко знающий свое дело, а за его пределами – хрупкая женщина со своими хлопотами и любимыми увлечениями. В свободное от работы время Елена Васильевна занимается лыжным спортом. А еще любит развиваться, поэтому продолжает получать образование в разных сферах и очень гордится своими «корочками», которых уже набралось немало.

В основе любого производства, даже самого масштабного, стоит человек. Который спешит на рабочее место, скрупулезно выполняет задачи, учится новому, развивается, «растет» вместе со своей компанией. В том числе благодаря таким людям – преданным своему делу, ответственным, кропотливым – завод «ДСК-1» не стоит на месте, модернизируется и развивается, увеличивает объемы производства. Это позволяет значительно сокращать время строительства и предлагать покупателям качественные и комфортные дома, построенные по самым передовым технологиям.

Erid: 2SDnjdVN4PK

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АО СЗ "ДСК-1"