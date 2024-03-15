Высокий профессионализм сотрудников также не остался без внимания

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Компанию «Сибпромстрой-Югория» отметил глава департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Матвей Каров. Он вручил руководству благодарственное письмо, в котором оценил вклад застройщика в строительный комплекс региона, а также подчеркнул высокий профессионализм сотрудников холдинга.

Несколько последних лет подряд застройщик становится лидером по объему ввода жилья в Югре. Так, к примеру, в 2023 году он построил и запустил в реализацию более 150 тысяч кв. м жилья, а в 2022 — более 188 тысяч кв. м.

«Сибпромстрой» уже построил или возводит в настоящее время дома в пределах округа и в других регионах: в Сургуте и Сургутском районе, Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Белгороде и Подмосковье, а также в Новой Москве.

Останавливаться на достигнутых результатах застройщик не собирается. В этом году в планах руководства компании значительно нарастить темпы ввода на территории Югры. Предварительно — запустить в эксплуатацию 256 тысяч кв. м. жилья, больше 123 тысяч из которых — в Сургуте.

В настоящий момент в крупнейшем городе округа застраивается микрорайон «Пойма-5» - жилищный комплекс «Георгиевский», в котором в самое ближайшее время стартуют продажи квартир в двух готовых домах. В перспективе — обустройство поселка Юность. Продолжается строительство «Нового Сургута» — ЖК «Марьина гора» и смежной территории «Голд Фиш».

Помимо жилья, компания возводит социальные объекты: храмы, школы и детские сады.

Так, в этом году в ЖК «Марьина гора» появится детский сад на 300 мест, а в ЖК «Голдфиш» — школа-детский сад. Ожидается, что в 2025 году в «Марьиной горе» заработает построенная «Сибпромстроем» средняя общеобразовательная школа на 900 мест.

У холдинга также имеется успешный опыт строительства автомобильной дороги в Сургуте. Причем, первой в Югре, построенной по концессии. Речь идет о продолжении Комсомольского проспекта в сторону реки Сайма и в направлении набережной Кайдалова.

Эти и другие заслуги «Сибпромстроя» и его сотрудников не раз были отмечены на разных уровнях. Так, совсем недавно, знаком «За заслуги перед ХМАО- Югрой» за выдающийся вклад в развитие строительной отрасли был награжден соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук. В целом же он имеет ряд различных наград.

Для справки: Получить подробную информацию об объектах компании можно на официальном сайте (https://www.sibpromstroy.ru/) или в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова, 88 .Запись на консультацию и просмотр квартир по телефону 8 (3462)390-201.

Erid: 2SDnjeCd69E

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ООО "Сибпромстрой-Югория"