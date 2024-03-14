Почему уровень железа в крови – не объективный показатель

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Железодефицитная анемия – крайне распространенное состояние, которому особенно подвержены маленькие дети и женщины. По этой причине многие стараются следить за показателями железа в крови. К сожалению, эта патология часто диагностируется неверно, что приводит к тяжелым последствиям. И один из главных показателей обмена железа в организме – ферритин.

Ферритин – сложный белковый комплекс, выступающий в роли нашего основного депо железа. Микроэлемент играет ключевую роль в обеспечении нашего тела кислородом – именно он отвечает за связь гемоглобина в эритроцитах с его молекулами. И этот факт объясняет, почему природа предусмотрела механизм для запасания железа впрок – фактически, без него организм не «дышит».

Зачастую для профилактики железодефицитной анемии используется показатель уровня железа в крови. Сам по себе он не объективен – существует большое количество факторов, которые способны в моменте повышать или понижать количество железа в крови. Тем не менее, организм может эффективно справляться с дефицитом с помощью сформированных запасов. Именно поэтому нужно иметь представление о состоянии депо железа – только так можно узнать, хватит ли организму этого микроэлемента в нужный момент.

Ферритин также покажет и избыточное потребление железосодержащих препаратов, если они применялись без назначения врача и лабораторного контроля. В избыточной концентрации этот микроэлемент токсичен и приводит к развитию гемохроматоза – чрезмерному накоплению железа в тканях и органах. Результатом этого может стать цирроз печени, сердечная недостаточность, сахарный диабет и артрит. При этом вывести лишнее железо крайне сложно – в организме такие механизмы не предусмотрены природой, а специальная процедура хелатотерапии дорогая и подходит далеко не всем из-за сопутствующих проблем с почками.

Анализ уровня ферритина – одна из ключевых составляющих правильной диагностики и профилактики железодефицитной анемии. Пройти это исследование быстро и выгодно можно в любом медицинском офисе лаборатории «ЛабКвест». А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

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