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​Два новых ЖК из Сургута стали лучшими в Югре

«Белые ночи» и «Жемчужину Оби» высоко оценили эксперты строительной отрасли

​Два новых ЖК из Сургута стали лучшими в Югре
ЖК «Белые ночи». Фото: пресс-служба проекта

Erid: 2SDnjdu4eoi

Сургутские жилые комплексы «Белые ночи» и «Жемчужина Оби» признаны лучшими в Югре. К такому выводу пришло авторитетное жюри всероссийского конкурса ТОП ЖК. Оба объекта принадлежат компании «Сибпромстрой». Что же в этих комплексах так высоко оценили эксперты строительной отрасли?

Отметим прежде всего, что оценка каждого номинанта проводилась по 133 параметрам, большинство из которых взяты из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России. Жюри проанализировало имеющуюся социальную инфраструктуру, дворы, безопасность, фасады, обустройство среды для маломобильных граждан, инженерные системы и так далее.

В итоге ЖК «Жемчужина Оби» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ХМАО - Югре, доступное жилье», обойдя десяток конкурентов. Одним из несомненных плюсов объекта является его расположение — в одном из старейших районов города, рядом с парком Геологов и Собором Преображения Господня.

ЖК «Жемчужина Оби». Фото: пресс-служба проекта

Двор закрыт от посторонних и машин, на территории обустроены современные безопасные детские и спортивные площадки. Посеяны газоны, высажены деревья, кустарники, разбиты цветочные клумбы. Для автомобилей есть подземный паркинг, который оборудован системами видеонаблюдения и пожаротушения. Также возле жилого комплекса имеются и наземные стоянки.

Второй победитель — ЖК «Белые ночи», стал лучшим жилым комплексом в округе, без уточнения «доступное жилье». Его конкурентами были девять других новостроек.

Несомненно, эксперты оценили не только уникальный внешний вид высотки, но и другие составляющие. Например, безопасный двор. Во двор нет доступа машинам, территория огорожена. Помимо этого, имеется видеонаблюдение.

Тут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, есть тренажеры.

Общим плюсом «Белых ночей» и «Жемчужины Оби» можно с уверенностью назвать прекрасную инфраструктуру. Рядом с объектами есть все необходимое: школы, детские сады, медучреждения, магазины и так далее. Неподалеку проходит объездная дорога, что гарантирует хорошую транспортную доступность домов.

Кстати, вышеперечисленные преимущества жилых комплексов заметили и высоко оценили не только эксперты, но и покупатели. Квартиры в новостройках разлетаются как горячие пирожки.

Справка: Ознакомиться с этими и другими жилыми комплексами застройщика можно на официальном сайте компании. Либо в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)390-201.

Erid: 2SDnjdu4eoi
Реклама. ИНН 8602219323
ООО "Сибпромстрой-Югория"


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