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​Не то место, не то время: почему самолечение особенно опасно в период тридемии

Диагностику и лечение осложняют много факторов

​Не то место, не то время: почему самолечение особенно опасно в период тридемии
Фото: ru.freepik.com

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В России официально объявили о начале тридемии – одновременном распространении гриппа, COVID-19 и ОРВИ. Эта ситуация сложна тем, что на территории одновременно циркулируют несколько заболеваний со схожими симптомами, но разными подходами к диагностике и лечению.

Тридемия дополнительно осложнена «сюрпризом» из Китая – атипичной микоплазменной пневмонией. Симптомы этого варианта заболевания также напоминают обычную простуду, но без специфического лечения особым классом антибиотиков человек может неделями страдать от слабости, утомляемости и затяжного кашля.

Не все так просто и с ОРВИ. Этой аббревиатурой обозначается не конкретная инфекция, а целая группа из более чем 200 вирусных заболеваний: парамиксовирусы, различные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, парвовирусы и многие другие. Среди них наиболее тяжелые формы вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, коронавирус, вирусы гриппа и парагриппа.

В условиях тридемии человек может быть заражен сразу несколькими видами инфекций. Это называется «микст», и возникает он по двум основным сценариям. Первый – патоген может «проснуться» и инфицировать организм, который был ранее ослаблен другой болезнью. Второй – одновременное заражение двумя, тремя и более возбудителями. Такое, например, может произойти в общественном транспорте, в котором едут переносчики различных заболеваний.

Самолечение не рекомендуется ни в каких случаях, но во время тридемии оно особенно опасно. Схожесть симптомов заболеваний и разный подход к их терапии делают «игру в доктора» не только неэффективной, но и могут привести к образованию «супербактерий» из-за ошибок в выборе антибиотика.

Лучшее действие при появлении симптомов – визит ко врачу с готовыми результатами исследований. Д0 29.02.2024 лаборатория «ЛабКвест» снизила цену на специальное комплексное ПЦР-тестирование – оно определяет до 16 типов вирусов по одному мазку из ротоглотки. Результат исследования будет готов уже через 1 день.

В случае, если тест покажет отрицательный результат при наличии симптомов, определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

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