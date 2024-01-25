На примере ЖК «За ручьём»

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Современная квартира – какая она? Комфортная и функциональная. Когда нет пустующих метров и все продумано до мелочей. Рассказываем о трендовых и только набирающих популярность решениях в планировках квартир.

Кухня-гостиная

Этот тренд прочно закрепился на рынке жилья. Объединенная кухня-гостиная становится сердцем каждого дома: здесь собирается вся семья за обедом и встречают гостей. Такая планировка сближает членов семьи: даже если кто-то занимается приготовлением ужина, это не мешает всем общаться смотреть фильм и обсуждать новости, не отвлекаясь от готовки. Кроме того, рационально используется площадь.

Мастер-спальня

Отдельная зона в квартире, где есть спальня, ванная комната и гардероб, как в гостиничном номере класса «люкс». Удобное решение для семей с детьми. Правда, такая планировка – пока редкость в российских жилых комплексах, но тренд набирает популярность.

Гардеробные

Места для хранения вещей – обязательное условие комфортного жилья. В отдельном пространстве можно хранить не только одежду, но и технику для ухода за ней, обувь, объемные сумки и чемоданы.

Постирочные

Отдельные помещения в квартире, где предусмотрено место для стиральной и сушильной машины, гладильной доски, напольной или настенной сушки для вещей из деликатных тканей. Удобно, когда все, что связано с уходом за одеждой, находится в одном месте.

И, конечно, планировка должна быть функциональной. В современной квартире нужнозадействовать каждый квадратный метр. Поэтому хорошо, когда комнаты вытянутой формы, и их можно зонировать: организовать рабочее пространство, мини-библиотеку, спорт-зону или игровой уголок для детей. Все эти и другие тренды «ДСК-1» – учла в своем ЖК «За ручьём».

В жилом комплексе предусмотрено большое разнообразие планировочных решений: функциональные однокомнатные квартиры от 38,7 до 48,6 кв. м и двушки от 60,2 до 81,1 кв. м, просторные трехкомнатные форматы от 81 до 133,1 кв. м. Можно выбрать вариант с кухней-гостиной, мастер-спальней, дополнительным санузлом, продуманными нишами под гардероб или зоной постирочной.

Как, например, в этой двухкомнатной квартире площадью 61,6 кв. м в ЖК «За ручьём». При этом кухня-гостиная достаточно большая, с удобной рабочей зоной, а пространство под гардеробную в спальне компактное и не «съедает» площадь:

Квартиры в ЖК «За ручьём» сдаются в предчистовой отделке. Все черновые работы застройщик взял на себя, оставив новым владельцам лишь творческую часть, – продумать свой неповторимый дизайн и воплотить его в жизнь.

Справка: Жилой дом бизнес-класса «За ручьём» находится на ул. 30 лет Победы в Сургуте. Это финальный 17-этажный дом бизнес-класса известного проекта в самом центре города. Но уровень строительства здесь выше: приватный двор, концептуальное благоустройство, дизайнерское лобби, материалы премиального качества, двухуровневый подземный паркинг на 371 машиноместо и 79 локеров, в которые можно спуститься на лифте с любого этажа.



ЖК расположен в перспективном и востребованном микрорайоне. Рядом есть поликлиника, детские сады, школы, бассейн, фитнес-клубы, спорткомплекс «Олимп», ледовый дворец «Титан», крупные торгово-развлекательные центры «СОЮЗ», «Вершина». Кроме того, в настоящее началось строительство новой школы на 1 500 мест.

«ДСК-1» – старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости – сейчас «ДСК-1» строит почти 147 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjdq1Uy6

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АО СЗ "ДСК-1"