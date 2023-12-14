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Новогодние праздники – отличный повод не только отдохнуть и побыть с семьей, но и уделить время своему здоровью. Хорошим вариантом станут комплексные исследования – посещение медицинского офиса почти не занимает времени, но при этом позволяет проверить сразу несколько показателей организма за одно взятие биоматериала. Лаборатория «ЛабКвест» поможет позаботиться о себе и поучаствовать в программе доступной диагностики из 5 комплексных исследований со скидкой до 50%.

Длительное трудовое напряжение часто сопровождается усталостью и стрессом. Всем будет полезен хороший отдых в новогодние праздники, но иногда его недостаточно – причина постоянного утомления может скрываться в организме. Выявить ее поможет комплекс «Управляй усталостью. Эффективно борись с усталостью и стрессом», включающий анализ крови (в том числе СОЭ и лейкоцитарная формула), общий анализ мочи с микроскопией осадка, ферритин, витамин D и тиреотропный гормон.

Один из приоритетов в вопросе здоровья – состояние сердечно-сосудистой системы Сидячий образ жизни, вредные привычки и избыточное потребление фастфуда привели к тому, что заболевания сердца и сосудов стали ведущей причиной смертности в мире. Вовремя обнаружить отклонения и патологии поможет комплекс «Не рискуй! Оцени состояние сосудов и сердца». Он включает в себя общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, скрининг системы гемостаза, тиреотропный гормон, не ЛПВП-холестерин, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности.

Один из способов поддерживать бодрость и хорошее настроение – регулярные занятия спортом. Умеренные нагрузки полезны для каждого, но спорт в любом случае несет определенные риски для здоровья – ошибиться при выборе режима тренировок или плана питания достаточно просто. Вовремя обнаружить проблемы и скорректировать программу поможет комплекс «На спорте? Оцени риски своего физического состояния». В его состав входит входит общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза и общий анализ мочи с микроскопией осадка.

Каждый из нас тратит энергию в своем собственном ритме и находит уникальные способы ее восстановления: медитация, чтение, хобби или общение с друзьями. Но истинные источники энергии находятся внутри организма. Комплекс «Будь в тонусе. Поддержи свою энергию и жизненный тонус» поможет внимательно следить за уровнем энергии и понимать, когда необходим отдых. В его состав входят ферритин, витамин D, глюкоза и тиреотропный гормон.

Иногда плохое самочувствие и усталость обусловлены не просто стрессом, а патологией. И тут обычным отдыхом не обойтись – требуется лечение. Одной из частых причин общего недомогания является анемия, при которой весь организм лишается необходимого количества кислорода. Выявить ее поможет комплекс «Риски анемии. Профилактика и контроль анемии», включающий общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, ферритин, железо и фолиевую кислоту.

Самостоятельно интерпретировать результаты анализов не нужно – «расшифровать» их и определить дальнейшие медицинские действия поможетсервис «Доктор Q».

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