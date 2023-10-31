Сургутянам презентовали новый дом в ЖК «Крылов»

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В Сургуте состоялась презентация нового дома в ЖК «Крылов». 39-й микрорайон на севере города быстро становится неким центром притяжения для будущих новоселов.

В числе преимуществ современного жилого комплекса от застройщика «ДСК-1», наиболее часто упоминаемых покупателями – развитая семейная инфраструктура района, удобная транспортная развязка, близость школ и детских садов в окружении «зеленого пояса» из леса и живописных парков.

Кроме того, будущих жителей привлекает закрытая безопасная территория, двор без машин, круглосуточное видеонаблюдение, роскошные видовые характеристики, разнообразие планировочных решений.

Важный плюс – доступность квартир в новом доме жилого комплекса «Крылов» для семейного бюджета. Гибкий подход, ипотека с господдержкой, специальные программы от застройщика позволяют найти индивидуальное решение практически для каждого клиента. Отсюда и завидный рост интереса к квартирам в доме № 1 сразу после объявления старта продаж – свыше 30 бронирований только за первые несколько дней и уже оформленные сделки по приобретению квартир.

«На стадии котлована, как известно, самые привлекательные цены, – напоминает коммерческий директор «ДСК-1» Ксения Шулепова. – И чем ближе к завершению строительства, тем дороже обходится квартира, это многолетний стандарт логики рынка. К тому же, неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с ипотечными ставками. Откладывать покупку в надежде на будущее снижение банковского процента по кредиту обойдется себе дороже. Сейчас условия по ипотеке очень привлекательные, так что новостройка по-прежнему остается достойным вариантом. А для покупателей квартир в новом доме ЖК «Крылов» – с отделкой под ключ».

Действительно, в стоимость абсолютно всех 742 квартир в доме № 1 уже входит готовый ремонт высокого качества. Натяжные потолки, уложенный ламинат, поклеенные обои плюс полный комплект сантехники с подключением к коммуникациям. Покупателям не нужно беспокоиться о заблаговременном приобретении стройматериалов, о ценах на которые к моменту сдачи дома можно только гадать. Все готово – после получения ключей достаточно занести в квартиру мебель и разложить вещи.

О дефиците рыночных предложений квартир с отделкой говорит и независимый риэлтор Мария Хворостенко: «К жилью с готовым ремонтом следует сразу присмотреться внимательнее, это штучный товар от застройщиков в ХМАО. А здесь «ДСК-1» гарантирует качественную отделку в жилье объективно классом выше. И это не вторичный рынок, а новостройка, и большинство покупателей хотят именно ощущение новизны, комфорта и престижа, ближе к уровню премиум».

ЖК «Крылов» – это дома комфорт-класса, в которых все продумано до мелочей. Обо всех деталях, дополнительных преимуществах жилого комплекса можно узнать в офисе «ДСК-1» в Сургуте или оставив заявку на сайте: https://dsk1.one/.

«Конечно, лучше всего получить профессиональную консультацию у менеджера и посетить демонстрационную квартиру. Это, кстати, самый оптимальный вариант для покупателя – мы подготовили демо-квартиру точно в такой чистовой отделке, которая в итоге будет передана собственнику. Читать полезно, но лучше походить по помещению, посмотреть, потрогать материалы и лично убедиться в качестве работ», – резюмирует руководитель отдела продаж «ДСК-1» Денис Цуканов.

Остается добавить, что стоимость однокомнатной квартиры в новом доме ЖК «Крылов» начинается от четырех миллионов семисот тысяч рублей.

Erid: Kra23qnrF

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