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​Почему отказ от аренды в паркингах «Сибпромстроя» — это хорошо

«Сибпромстрой» с нового года почти полностью убирает возможность аренды в своих паркингах

​Почему отказ от аренды в паркингах «Сибпромстроя» — это хорошо
Фото: «Сибпромстрой»

Erid: Kra241ACh

С недавнего времени жителей Сургута будоражит новость о том, что крупный региональный застройщик — «Сибпромстрой», с нового года почти полностью убирает возможность аренды в своих паркингах. Их можно будет только купить.

Пока же, до конца же этого года, действует акция, в рамках которой места в паркингах в жилых комплексах компании реализуются со внушительной скидкой в 50 процентов. Таким образом, мотоциклетное место обойдется всего в 50 тысяч рублей или дешевле, а полноценное автомобильное — в среднем в 200 тысяч рублей.

Так почему же отказ от аренды в паркингах «Сибпромстроя» — это хорошая идея?

1. Как мы уже писали ранее, такой шаг сможет помочь разгрузить дворы от машин. Сургутские автомобилисты предпочитают оставлять свой транспорт на улице, но акция может подстегнуть их изменить привычки.

2. Новые собственники мест получат возможность организовать работу паркингов так, как нужно им, дополняя их разными услугами и сервисами.

3. Пока одни думают и возмущаются, другие раскупают места по заниженной цене, ведь это прекрасная инвестиция. Затем их можно продать по обычной стоимости, или сдавать в аренду тем, кто не успел или не захотел покупать такой объект недвижимости.

Акция, к слову, нашла отклик у автовладельцев. В местный отдел продаж компании только по вопросам приобретения машиномест ежедневно обращаются 20-40 человек в среднем. На сегодня некоторые паркинги «Сибпромстроя» распроданы практически полностью, другие продолжают активно бронироваться.

Отметим, что, как и любая другая строительная компания, «Сибпромстрой» строил и вводил паркинги для жителей своих жилых комплексов и близлежащих домов, ожидая, что они, по аналогии с покупкой квартиры, приобретут и машиноместа. Компания изначально не собиралась быть «вечным» владельцем, так как у нее другая задача: строить, продавать имущество, а затем вкладывать полученные средства в новые проекты. Но ожидания не оправдались, так как в реальности в Сургуте слабо развита автомобильная культура: люди в большинстве своем бросают транспорт ближе к подъезду, заполоняют ими дворы, затрудняя проезд спецслужб, создают аварийные ситуации. И это вместо того, чтобы купить себе постоянное место для машины, или арендовать его за 5000 рублей. И поэтому в течение многих лет «Сибпромстрою» пришлось содержать паркинги с мизерной заполняемостью себе в убыток. Да и сейчас застройщик продает места ниже себестоимости — за 200 тысяч рублей, хотя только строительная себестоимость машино-места составляет около 400 тысяч. Даже подняв аренду до 10 тысяч рублей, срок возврата вложенных компанией инвестиций составит 45 месяцев (3,75 года). А с учетом сложившейся заполняемости в 16 процентов — вообще 23,4 года.

Кстати: Нововведение не коснется паркинга по улице Ивана Захарова, 12/2, где расположен дом социального найма.

Erid: Kra241ACh
Реклама. ИНН 8602219323
ООО "Сибпромстрой-Югория"


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27 октября в 15:46, просмотров: 240, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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