16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,3458   EUR  102,7527  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Поставь авто на место! Новые правила использования паркинга от Сибпромстроя

Сибпромстрой предлагает машиноместа в паркингах за полцены

​Поставь авто на место! Новые правила использования паркинга от Сибпромстроя
Фото: Сибпромстрой

Erid:Kra243WGS

Все МКД, уже введенные и строящиеся группой компаний «Сибпромстрой», обеспечены машиноместами в соответствии с нормативными расчетными показателями, действующими в определенный период времени, на открытых и закрытых (подземных) автостоянках.

Опыт эксплуатации подземных паркингов с применением метода сдачи машиномест в аренду показал свою неэффективность и несостоятельность, несмотря на минимальную ставку аренды – 5 тысяч рублей в месяц. Так, из 8163 машиномест арендуется всего 1268, или 16%.

Учитывая текущее состояние дел, собственником паркинга – Управляющей компанией «Центр менеджмент» - принято решение о следующем:

1. Изменить подход в управлении паркингом – сменить оператора (агента);

2. Запустить акцию по реализации машиномест за 50% от их стоимости. Срок акции – до конца 2023 г.;

3. Прекратить оказание услуг по предоставлению машиноместа для транспортных средств в паркингах в аренду с 01.01.2024г. за исключением паркинга по адресу ул. Захарова, 12/2, где расположен дом социального найма;

4. Стоимость аренды с 01.11.2023г. увеличить до 10 тысяч рублей в месяц;

5. Опубликовать в открытом доступе стоимость машиномест в рамках текущей акции по ссылке: https://www.sibpromstroy.ru/naydi-svoy-parking/

Erid:Kra243WGS
Реклама. ИНН 8602219323
ООО "Сибпромстрой-Югория"


нравится (1) не нравится (3)
Сегодня в 13:57, просмотров: 419, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5900
  2. ​Умер Николай Васильевич Иванов 979
  3. ​Проспект доктора Иванова 516
  4. В Ханты-Мансийске напротив ОКБ открыли парковку 464
  5. В парке микрорайона 20А в Сургуте готова новая тропиночная сеть и площадка для выгула собак 462
  6. ​Сенатор попросил правоохранителей разобраться с информационным ажиотажем вокруг слов губернатора Югры 447
  7. ​Поставь авто на место! Новые правила использования паркинга от Сибпромстроя 419
  8. В Челябинске задержали мошенницу, которая обманом получала телефоны сургутян 364
  9. В Югре пенсионер на Sizuki сбил женщину на «зебре» 354
  10. В Сургуте пока не применяются электронные повестки для призыва срочников 347
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5900
  2. ​Посмотрите на меня 1769
  3. ​За все беды 1632
  4. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1531
  5. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1498
  6. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1399
  7. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1377
  8. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1355
  9. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1322
  10. ​Возвращаемся к тому, от чего пытались уйти 1305
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6352
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5900
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4502
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4381
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4136
  6. ​Живой труп 3403
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2769
  8. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2695
  9. ​И так бывает 2670
  10. ​Выбор делать придётся 2423

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика