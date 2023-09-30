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​В Сургуте представят мировую премьеру мистерии «Барсова гора»

Мир пра-Югры покажут с помощью музыки, пластики и видеоарта

​В Сургуте представят мировую премьеру мистерии «Барсова гора»
Сургутская филармония

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11 октября в Сургутской филармонии состоится премьера - музыкально-пластическая мистерия для симфонического оркестра с хором и солистами «Барсова гора». Проект «Барсова гора» — синтез архаики и современного искусства («сибирская неоархаика»), - сообщает пресс-служба учреждения.

В основе мистерии – древние представления сибирских народов о трех мирах Вселенной, поверья манси о существовании у человека нескольких душ. Связана мистерия и с историей Священной глухариной горы (название ханты), на протяжении семи тысяч лет являвшейся перекрестком разных культур.

В стремлении разгадать тайны скрытых миров человек отправляется в три символических путешествия. Путь ли это к самому себе или обретение высшего знания? Участники постановки проведут зрителя по миру пра-Югры с помощью музыки, пластики и видеоарта. Разгадать музыкальную задумку талантливого сургутского композитора Сергея Зятькова в числе первых зрителей приглашает Сургутская филармония.

В мистерии принимают участие: симфонический оркестр, хоровая капелла «Светилен», солисты Сургутской филармонии, актёры «Летучего театра».

В мистерии используются мотивы живописи прославленного югорского художника Геннадия Райшева, который посвятил природе и людям Югры немало загадочных и мощных работ о взаимосвязи этой священной земли и космоса.

Идейный вдохновитель проекта – Яков Черняк

Дирижер – Станислав Дятлов

Режиссер-постановщик – Виктор Евдокимов

Постановщик пластических сцен – Катарина Марьянчук

Видеохудожник – Даниэлла Бершанская

Арт-директор проекта – Кристина Руденченко

Хоровая капелла «Светилен» - Елена Пахнюк

Солисты Сургутской филармонии – Венера Батыршина, Кристина Руденченко

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Реклама. ИНН 8602003324
МАУ «Сургутская филармония»


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Сегодня в 10:12, просмотров: 177, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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