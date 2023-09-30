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​«Сургут Экспресс-Бэнд» представит программу «Время пришло»

Сургутская филармония приглашает на премьеру концертной программы «Время пришло»

​«Сургут Экспресс-Бэнд» представит программу «Время пришло»
Сургутская филармония

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Сургутская филармония приглашает на премьеру концертной программы «Время пришло» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» 08 октября 2023 г. в 17:00 в Большом концертном зале.

Рёв гитар и благородство барабанов – это российский рок! Когда бурное море музыки накрывает зал волной драйва, и любимые хиты звучат с новой силой, эмоции публики зашкаливают.

100% рок-хиты представлены в новой концертной программе «Время пришло» концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». В этом году оркестр выбрал направление поп-рок - жанр музыки, объединяющий элементы поп- и рок-музыки.

В программу концерта вошли песни Сергея Галанина, Даны Соколовой, Григория Лепса, Николая Носкова, Александра Маршала, Игоря Растеряева, Дины Гариповой, групп «Кукрыниксы», «Пилот».

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Валерий Санин.

Главный дирижёр – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина.

Солисты: Анастасия Парий (сопрано), Лиана Головина (сопрано), Анастасия Бородина (сопрано), Александр Залюбич (тенор), Илья Мельник (тенор), Юрий Пупена (тенор), Ростислав Доронин (тенор), Венера Батыршина (колоратурное сопрано), Валерия Алексеева (альт сопрано), Сергей Загарских (тенор).

16+

Продолжительность: 1 час 20 минут (I отделение)
Цена билетов: 500-700 руб.
Билеты в кассе филармонии (ул. Энгельса, 18)
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02

www.sfil.ru

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Реклама. ИНН 8602003324
МАУ «Сургутская филармония»


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