Теперь качество звонков станет еще лучше

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Мобильный оператор билайн запустил сразу два новых сервиса для клиентов в Ханты-Мансийском автономном округе – VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**). Они позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение с собеседником.

Так, VoLTE открывает клиентам билайна ряд дополнительных преимуществ благодаря тому, что во время голосового звонка телефон не покидает сеть LTE. Например, абоненты могут одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: проверять почту, загружать видео, переписываться в мессенджерах или заказывать такси. Новое техническое решение также обеспечивает быстрый дозвон. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки в местах, где проникновение сигнала мобильной сети затруднено или нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi.Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi.

«Развитие сети – это не только строительство новых базовых станций, но и модернизация оборудования, и запуск новых технологий, которые позволяют усовершенствовать нашу инфраструктуру. Так, сервисы VoLTE и VoWiFi уже сегодня позволяют жителям на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа разговаривать с близкими на более высоком качественном уровне. В частности, благодаря этим технологиям абоненты могут четче и яснее слышать речь собеседника, выходить в интернет прямо во время телефонного разговора, а также звонить по голосовой связи даже в местах со слабым сигналом. Уверен, что жители по достоинству оценят реальные преимущества новых сервисов», – комментирует директор Сургутского отделения билайн Артем Соверов.

Чтобы активировать на смартфоне голосовую связь нового поколения, абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках, если это еще не сделано.Узнать подробнее о технологиях и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru.

* голос через LTE.

** голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

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