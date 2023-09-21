В Сургуте состоится фестиваль «Твори сердцем»

В Сургуте 12 октября пройдет открытый всероссийский фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Твори сердцем». Масштабное событие организовывают компания «Газпром переработка» и её Объединенная профсоюзная организация.

Крупнейший город Югры принимает это мероприятие впервые, все подробности нам рассказал Андрей Дорощук, директор Завода по стабилизации конденсата, одного из северных филиалов компании.

- Андрей Борисович, газовики давненько не проводили творческих фестивалей, с чем связано возрождение темы и почему местом проведения выбран именно Сургут?

- Начнем с того, что наша компания – не совсем обычная «дочка» Газпрома, она объединяет все перерабатывающие заводы, которые базируются в семи регионах России, в том числе и на северных территориях: в Югре и на Ямале. Есть ещё и Управление по транспортировке жидких углеводородов, коллектив которого эксплуатирует участок магистрального трубопровода от Уренгойского месторождения до Сургута.

В зоне социальной ответственности компании несколько городов, которые и станут этой осенью творческими центрами фестиваля. Это Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Сосногорск, Оренбург и Астрахань. В этот перечень входит и Санкт-Петербург, где работает административный персонал Общества «Газпром переработка».

Фестиваль пройдёт поэтапно, стартует в Санкт-Петербурге, а дальше города будут передавать творческую эстафету друг другу. Мы подхватим посыл добра и созидания от коллег из Оренбурга и передадим его Астрахани.

Наша страна богата талантами, и мы, как представители социально ответственного бизнеса, хотим дать детям и взрослым хорошую возможность получения дополнительного, а для кого-то и первого сценического опыта, показать своё мастерство в разных жанрах и поделиться позитивными эмоциями со зрителями.

Кроме того, газовики всегда были и остаются людьми разносторонними, с интересными увлечениями и сильным творческим потенциалом. Всегда интересно и себя показать, и на людей посмотреть, ведь наша жизнь гораздо шире, чем просто выполнение служебных и домашних обязанностей. А фестиваль – колоссальная мотивация, он расширяет кругозор, делает людей лучше, добрее, даёт возможность почувствовать поддержку крупных, градообразующих компаний.

- Какой предполагается уровень подготовки самодеятельных артистов, кто может принять участие в фестивале?

- Круг участников очень широк мы приглашаем Сургутян и жителей Сургутского района в возрасте от 5 лет, верхнюю планку не ограничиваем. Важно выбрать подходящую номинацию из восьми предложенных – различные виды вокала и хореографии, фольклор, оригинальный или эстрадно-цирковой жанры. Как видите, выбор довольно широк, критерии оценки обозначены в Положении фестиваля «Твори сердцем». Подробнее ознакомиться с номинациями можно на сайте фестиваля Твори сердцем (tvori.pro). Что касается подачи заявок, то с учётом географии, их принимает специальный администратор на почту фестиваля: surgut@tvori.pro

Форма заявки есть на сайте, заполнить её не сложно. Мы специально облегчили процедуру, уйдя от сложной регистрации, личных кабинетов и т.д.

Не нужно волноваться, что ваша заявка потеряется или останется незамеченной, такого не случится. Важно помнить, что заявиться можно до 28 сентября и количество заявок конечно. Запланирован лишь один фестивальный день и на сцену выйдут те, кто успеет вовремя регистрировать заявки. Кстати, работники Сургутского ЗСК участвуют на общих основаниях.

- Расскажите о творческой площадке фестиваля.

- Как я уже говорил, фестиваль пройдёт 12 октября на сцене хорошо знакомого сургутянам ЦКиД «Камертон». Она удобна, хорошо оснащена световым и звуковым оборудованием. В день события участники приходят со своими фонограммами, требования к ним прописаны в Положении о фестивале. Предусмотрена поддержка звукорежиссёра. В состав жюри войдут профессионалы, в том числе в области вокала и хореографии. Мы постарались сделать всё возможное для удобства участников и проведения мероприятия на хорошем организационном уровне.

- Ваше напутствие будущим участникам фестиваля «Твори сердцем»

- Организация фестиваля – наш вклад в развитие творческого потенциала жителей страны от Астрахани до Нового Уренгоя, мы делимся своими лучшими корпоративными традициями. Если у человека есть способности, умение творчески мыслить, стремление развиваться – это обязательно положительно скажется и на учёбе, и на работе, и на жизни в целом.

Коллеги, Сургутяне, ищите себя, выходите на сцену, получайте новый творческий опыт, оттачивайте мастерство, несите позитивный эмоциональный заряд! Мы открыты для творческого общения и рады видеть вас и ваших детей на фестивале «Твори сердцем»!

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