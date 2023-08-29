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​«Управление теплоснабжения» отчитывается о готовности к отопительному сезону

В Нижневартовске завершаются ремонтные и подготовительные работы на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, котельных и других объектах УТС

​«Управление теплоснабжения» отчитывается о готовности к отопительному сезону
Фото: АО «Горэлектросеть»

В Нижневартовске завершаются ремонтные и подготовительные работы на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, котельных и других объектах УТС.

Главным мероприятием по подготовке к будущему отопительному сезону в «Управлении теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть») считают гидравлические испытания. Традиционно опрессовки стартуют в мае. Первым испытывают на прочность контур тепловых сетей котельной №5, за ним следуют котельные №8 и 8Б, питающие старую часть города, далее котельные - №№1, 2, 3А и 3Б.

«Гидравлические испытания позволяют выявить слабые участки и дефекты сетей, которые появились на трубопроводах за прошлый отопительный период. В процессе эксплуатации из-за температурных перепадов, механических воздействий, движения грунтовых вод трубы получают естественный износ, образуется наружная коррозия. Летом мы проводим необходимые профилактические мероприятия и плановые ремонты с целью подготовки объектов и сетей к дальнейшей эксплуатации. За май-июль по результатам гидравлических испытаний выявлено 70 мест негерметичности тепловых сетей. Все работы по их устранению выполнены в полном объеме. На сегодня все жилые дома в городе получают горячую воду, никто из потребителей не испытывает неудобств. Ремонты проводятся только на сетях системы отопления и будут завершены к началу отопительного периода. Всего по итогам гидравлики отремонтировано и заменено 680 метров тепловых сетей в однотрубном исполнении. В течение последних трех лет на ключевых узлах магистральных трубопроводов мы планомерно меняем старую запорную арматуру больших диаметров на современные шаровые краны. За этот период мы обновили арматуру в 9 тепловых камерах диаметром от 400 до 700 мм, в количестве 18 штук. Эта работа позволяет облегчить эксплуатацию тепловых сетей города, так как обеспечивает возможность отключения контуров котельных друг от друга как в отопительный период, так и при проведении гидравлических испытаний. Таким образом мы исключаем перетоки сетевой воды, а в случае возникновения инцидентов на сетях можем сократить количество отключаемых абонентов», - рассказал заместитель главного инженера «Управления теплоснабжения г. Нижневартовск» Алексей Хорошилов.

Одновременно с гидравлическими испытаниями концессионер реализует в 2023 году масштабную инвестиционную программу по реконструкции и обновлению объектов системы теплоснабжения. В нее входят модернизация оборудования двух крупнейших котельных города, реконструкция центральных тепловых пунктов и перекладка 16 ветхих участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. На минувшей неделе комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду в составе сотрудников Департамента ЖКХ администрации Нижневартовска и представителей общественности оценила работы, выполненные «Управлением теплоснабжения» за лето. Инспекция побывала на котельной №5, где полностью заменили газораспределительный пункт. Это необходимо для перевода котельной с ручного управления на полностью автоматизированное. Сейчас потребление газа для производства тепловой энергии станет более экономным, что повысит энергоэффективность и надежность котельной и, в конечном счете, всей городской системы теплоснабжения. В будущем на котельной №5 заменят еще один котел и проведут другие работы, общий объем инвестиций в этот объект составит более 500 млн рублей.

В ходе концессии полностью обновлено три центральных тепловых пункта, на четвертом модернизация завершится в начале осени. «Мы побывали на обновленном центральном тепловом пункте, осмотрели его внешнее и внутренне состояние. Городские ЦТП модернизируются – это однозначно хорошо, это заметят и рядовые потребители. В пунктах устанавливаются регулировочные клапаны, значит температурный режим в морозы будет выдерживаться более тщательно. Мы увидели, что подготовка к отопительному сезону завершается, готовность есть, подрядчики и обслуживающая организация выполняют все качественно и в срок», - оценил ситуацию Александр Нарижний, член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ.

Напомним, что общий объем инвестиций концессионера АО «Горэлектросеть» в систему теплоснабжения в рамках инвестиционной программы в этом году составит 387 млн рублей, объем финансирования в рамках производственной программы подготовки еще 72 млн рублей.


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29 августа в 10:22, просмотров: 576, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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