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​Сети Водоканала Радужного готовят к осенне-зимнему периоду

Сети холодного водоснабжения и отведения бытовой канализации самого северного города ХМАО подготовлены к зиме

​Сети Водоканала Радужного готовят к осенне-зимнему периоду
Фото: АО «Горэлектросеть»

Сети холодного водоснабжения и отведения бытовой канализации самого северного города ХМАО подготовлены к зиме более, чем на 90 процентов. Работы выполняет предприятие-концессионер «Радужнинские городские энергетические сети» (филиал АО «Горэлектросеть») в соответствии с установленным графиком.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты РГЭС проводят ревизию всех объектов, проверяют исправность систем и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения. Для улучшения качества питьевой воды специальными средствами обработан фильтрующий материал. Проведена ежегодная закупка химических реагентов для очистки питьевой воды. Выполнена ревизия и промывка пяти резервуаров чистой воды, а также технологического оборудования водозаборов и водоочистных сооружений города. Для бесперебойной работы систем добычи воды завершается капитальный ремонт трех артезианских скважин на сумму 2,2 млн рублей.

Для повышения качества очистки воды, подаваемой потребителям, на участке приготовления химических реагентов водоочистного сооружения микрорайона Южный заменено оборудование, отработавшее свой ресурс. В рамках капитального ремонта сетей холодного водоснабжения завершаются работы по замене ветхих участков. Общая протяженность планируемых к замене водопроводных сетей составляет 1,06 км. К середине августа успели обновить около 60 процентов ветхих сетей.

Одновременно с ремонтом сетей и сооружений выполнена ежегодная промывка водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Это – хорошая профилактическая мера, позволяющая предотвратить появление отложений в трубах, продлить срок эксплуатации системы и существенно улучшить органолептические параметры воды.

На канализационно-очистных сооружениях города проведена полная замена ультрафиолетовых ламп и комплектующих деталей на установке обеззараживания сточных вод. Также в рамках инвестиционной программы завершается реконструкция резервуара очистки сточных вод №1 на канализационно-очистном сооружении города. Заменены аэрационная система и оборудование внутреннего рецикла. Это позволит значительно улучшить технологию очистки сточных вод, показатели сбрасываемых вод в реку, и, следственно, повысить экологическую безопасность населения.

Комплекс работ по подготовке к отопительному сезону обеспечит безопасность и надёжность, повысит технический уровень эксплуатации водопроводных и канализационных сетей города. Завершающим этапом станет работа комиссии по приемке филиала АО «Горэлектросеть» к работе в осенне-зимний период и получение паспорта готовности.


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22 августа в 19:28, просмотров: 221, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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