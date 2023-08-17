Сотрудники «ДСК-1» отметили свой профессиональный праздник вместе с семьями

Накануне Дня строителя сургутский застройщик «ДСК-1» организовал для своих сотрудников традиционный семейный праздник. На один день территория у производственных цехов завода крупнопанельного домостроения преобразилась в зону для игр и отдыха.

После трудовых будней работники предприятия вместе со своими семьями погрузились в легкую развлекательную атмосферу – с отличной уличной кухней, спортивными состязаниями, различными конкурсами и последующим награждением. Самых маленьких участников праздника встречали аниматоры, работала площадка с аквагримом и палатка со сладостями. Разумеется, дети были в восторге от такого многообразия.

Организаторы сделали все, чтобы каждый участник неформального праздничного мероприятия ощутил свою причастность к большому, слаженному и дружному коллективу, к его мощной положительной энергетике и более чем полувековым созидательным традициям.

Праздник — прямо на заводе: День строителя в «ДСК-1» прошел весело

«Именно сотрудники всегда были и остаются нашим главным производственным активом, – говорит директор строительно-монтажного треста «ДСК-1» Денис Третьяков. – Ведь только благодаря высокопрофессиональным кадрам за 50 лет нашим предприятием построены миллионы квадратных метров жилья, десятки социальных и промышленных объектов. А в этом году мы сделали большой производственный прорыв и практически достигли изначальных показателей по объему выпуска продукции на заводе, построенном еще в советское время. Более того, коллективу удалось по ряду позиций вдвое превысить производственные параметры. Это лишь часть модернизации, которая у нас запланирована в рамках завода. И в этом заслуга коллектива, поэтому наше сегодняшнее мероприятие – знак уважения к людям, их труду, знак внимания по отношению к семьям сотрудников».

Участники праздничного мероприятия, в свою очередь, высоко оценили уровень его организации, особенно отмечая как саму неподдельную атмосферу праздника, так и продуманное разнообразие развлекательных площадок. И в этот день можно было на абсолютно законных основаниях отвлечься от обсуждения исключительно производственных вопросов и просто отдохнуть с коллегами, познакомиться семьями, обменяться мнениями по «непрофильным» новостям. В ходе соревновательной программы определялись лучшие – участники перетягивали канат, поднимали гири, приседали.

Перетягивание каната — командная работа, как, впрочем, и строительство

Хотя, конечно, профессионалы даже в неформальной обстановке не могли на 100% уйти от разговоров на рабочие темы – компания развивается, продолжает наращивать собственное производство, так что интерес к дальнейшим перспективам роста у работников объяснимо велик. Тем более, на сегодняшний день «ДСК-1» активно возводит жилые комплексы не только в Сургуте, но и в других городах ХМАО – столице округа Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. И собственный завод крупнопанельного домостроения позволяет возводить объекты быстро и качественно, обеспечивая семьи югорчан современным и комфортным жильем.

«Благодаря ответственности, профессионализму, добросовестному, и самоотверженному труду всего коллектива «ДСК-1» десятки тысяч семей в ХМАО уже обрели счастье собственного семейного очага в новых просторных квартирах, – подчеркнул генеральный директор «ДСК-1» Богдан Токмаджан. – И впереди у нас еще больше работы, интересной, осязаемой, благодарной. Нашей компании больше полувека, это годы созидания, успеха и результативного труда на благо округа и его жителей. Каждый из вас вправе гордиться достигнутым, а энергия счастья семей, получивших возможность значительно улучшить свои жилищные условия, может служить дополнительным источником вдохновения».

В заключение мероприятия перед собравшимися прозвучал праздничный концерт, а победителей спортивных соревнований и лучших на производстве генеральный директор «ДСК-1» отметил благодарственными письмами.