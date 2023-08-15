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​Тюменские нефтепроводчики - в числе победителей конкурса профмастерства ПАО «Транснефть»

Команда «Транснефть – Сибири» по итогам конкурса «Лучший по профессии» среди организаций системы «Транснефть» завоевала 9 призовых мест

​Тюменские нефтепроводчики - в числе победителей конкурса профмастерства ПАО «Транснефть»
Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

Команда «Транснефть – Сибири» по итогам конкурса «Лучший по профессии» среди организаций системы «Транснефть» завоевала 9 призовых мест. В этом году всероссийский этап проходил в г. Уфе на базе АО «Транснефть – Урал» и был приурочен к 30-летию ПАО «Транснефть».

В финале акционерное общество «Транснефть – Сибирь» представили специалисты, которые показали лучшие результаты в отборочных этапах.

«Конкуренция была высокая среди участников: все профессионалы и мастера своего дела, каждый хотел победить. Совладать с волнением и эмоциями - это, пожалуй, была самая сложная задача, но все справились и достойно показали себя. Конкурс проходил в дружеской атмосфере, участники старались друг друга поддерживать», - рассказала призер, оператор товарный НППС «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов Элина Збуцкая.

Всего в всероссийском корпоративном состязании приняли участие свыше 200 работников 18 предприятий системы «Транснефть». Сильнейшие определялись в 15 профессиях: слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчик линейный, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и облуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и электрохимической защиты, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора, охранник и специалист по общественным коммуникациям.

Конкурсные комиссии, в которые вошли руководители и представители департаментов ПАО «Транснефть», оценивали как профессиональные навыки участников, так и уровень их теоретической подготовки.Большое внимание уделялось оценке соблюдения правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

В соревнованиях профмастерства принимают участие представители наиболее востребованных в сфере трубопроводного транспорта профессий. Конкурс является значимым элементом корпоративной культуры компании и мотивирует работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.


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