Переезд – стресс сам по себе, который никому не хочется дополнительно усиливать, например, ремонтом. А уж если семья целенаправленно выбирает 3-комнатную квартиру по своим объективным потребностям, значимость готовности жилья как минимум удваивается.

При выборе жилья важно учесть максимальный набор преимуществ, которыми должен обладать будущий дом.

Район, его градостроительные перспективы, транспортная доступность, инфраструктура, экология. Наконец, сами квартиры, варианты планировочных решений, благоустроенный двор… Если учесть все перечисленное и добавить доступность ипотечных программ, то на сегодняшний день ЖК «Крылов» от застройщика «ДСК-1» на севере Сургута входит в число абсолютных фаворитов для семей с детьми.

Квартиры в ЖК «Крылов» не только отвечают большинству самых взыскательных запросов и требований к жилью комфорт-класса, но и сдаются уже с обоями под покраску, натяжными потолками, качественным ламинатом и полным комплектом сантехники и дверей.

Ремонт изначально включен в зафиксированную договором сумму ипотечного платежа. Это освобождает занятых своими делами владельцев квартиры от утомительного поиска и закупки постоянно дорожающих стройматериалов. Которых, к тому же, постоянно не хватает и приходится докупать еще дороже. Не нужно искать надежную, не жадную и профессиональную бригаду, долго выбирая по рекомендациям и все равно сомневаясь. Семье нет необходимости снова и снова менять свои планы из-за очередной внеплановой подвижки по срокам готовности.

В жилом комплексе «Крылов» все будет готово уже к моменту заезда в квартиру. Счастливым новоселам останется лишь занести в квартиру вещи, расставить мебель, повесить картины и занавески. Эти занятия куда более приятные и не затратные со всех точек зрения.

И дети точно будут в восторге, когда родители покажут им их будущие комнаты – светлые, просторные, чистые и, главное, готовые к обустройству по детскому или подростковому вкусу и видению.

Важный вопрос – преимущество собственного 3-комнатного жилья в ЖК «Крылов» перед аналогичным съемным. Во-первых, прямая экономия средств. Когда люди переезжают в Сургут сразу семьями, аренда «трёшки» по данным “Авито” (на момент написания этой статьи) на уровне 40-50 тысяч рублей в месяц ощутимо сжимает семейный бюджет. А ипотека в ЖК «Крылов» благодаря сотрудничеству застройщика с крупнейшими банками на 3-х комнатные квартиры начинается от всего от 35 тысяч.

Во-вторых, помимо более высокой стоимости съемной квартиры, арендатору в ней не принадлежит ни миллиметра. Это чужое жилое пространство, которое, к тому же, крайне редко удается даже минимально переделать под свой вкус – владелец не позволит. В то время как собственная 3-комнатная квартира в ЖК «Крылов» – вселенная для фантазии с готовым ремонтом в полном распоряжении новоселов.

В-третьих, в новой квартире до вас никто не жил, что для многих семей важно – энергетика жилья не такой уж малозначимый фактор.

Наконец, собственная 3-комнатная квартира в ЖК «Крылов» добавляет предсказуемости в расходах семейного бюджета, комфорта и спокойствия в жизни, уверенности в будущем своей семьи.

А это счастливое будущее не так уж далеко. Ввод в эксплуатацию запланирован уже на конец 2023 года. Резерв в 20% непроданных квартир еще остается, но стремительно тает.

Надо брать. Пока есть выгодное предложение с платежом за “трешку” от 35.000 тысяч рублей.