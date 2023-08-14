Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос жителей регионов на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «МТС Исследования» проанализировала на данных Big Data спрос жителей регионов на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве. Интерес к покупке жилья в Москве у россиян год к году вырос на 19%. При этом желание иметь недвижимость в столице активно проявляют жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые вошли топ-20 регионов по росту спроса на предложения девелоперов.

Чаще всего югорчан интересует жилье эконом-класса, спрос на жилье бизнес-класса у жителей региона в два раза меньше. Наибольшую активность в просмотрах объявлений о продаже квартир в Москве проявляют женщины и мужчины из ХМАО в возрасте от 35 до 44 лет со средним уровнем дохода. Однако к элитному столичному жилью активнее присматриваются мужчины, большинство из них проживают в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Лидерами по спросу на новостройки в Москве стали сами жители столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Татарстана. Также в первую десятку вошли Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Новосибирск, Ростов-на-Дону. В целом, интерес к покупке жилья в столице у россиян год к году вырос на 19%, при этом спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса - на 17,5%.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве в период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.

О МТС Исследования:

МТС Исследования – сервис по предоставлению аналитики для бизнеса на основе Big Data МТС и опросов целевой аудитории. Продукт помогает бизнесу принимать верные решения на основе результатов широкого спектра предоставляемых исследований: профилирование аудитории, анализ рынка и конкурентов, аналитика рекламных кампаний, оценка склонности к покупке, опросы и любые кастомные маркетинговые исследования.