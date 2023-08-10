Уникальная для России программа реализуется «ДСК-1» при поддержке Сбербанка и экономит клиентам застройщика время и деньги

Стандартная действующая схема регистрации права собственности достаточно затратна и утомительна для клиента. Сургутский застройщик «ДСК-1» посчитал избыточным множество последовательных действий, обязательных для процедуры регистрации. Например, уже после подписания акта приемки квартиры жильцам в обычных условиях приходится собирать полный пакет документов, обращаться с ними в МФЦ, оплачивать госпошлину, а затем ожидать подтверждение права собственности на приобретенное в новостройке жилье.

«ДСК-1» стал первым и на сегодняшний день единственным в ХМАО застройщиком, взявшим на себя клиентские обязательства по оформлению этой процедуры – за счет собственных средств и ресурсов. В результате регистрация права собственности на квартиры клиентов «ДСК-1» происходит всего за 1 день.

«Наша приоритетная задача как застройщика – обеспечивать своим клиентам самые высокие стандарты качества клиентского сервиса. Причем, не только внутри региона, но и по стране в целом, – подчеркивает коммерческий директор «ДСК-1» Ксения Шулепова. – Так, например, в середине этого лета мы запустили уникальную программу, позволяющую взять нам на себя оформление права собственности для своих клиентов. Сегодня программой воспользовались уже более 100 человек. В скором времени услуга регистрации собственности жилья станет еще более удобной».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «После завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию, клиент принимает квартиру и подписывает акт приема-передачи. Далее специалисты застройщика самостоятельно оформляют весь пакет документов и направляют его на первичную регистрацию права в Росреестр через Домклик. Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства. Клиенты получают выписку из Росреестра о государственной регистрации права собственности на жилье на электронную почту. При этом для клиентов Сургутского застройщика «ДСК-1» эта услуга предоставляется бесплатно. Новая услуга Сбербанка обеспечивает быстрое и безопасное взаимодействие между застройщиком и Росреестром».

Прежде государственная регистрация права занимала не менее 7 рабочих дней при приеме документов Кадастровой палатой и 9 рабочих дней – при приеме документов в МФЦ. А сейчас «ДСК-1» берет на себя все обязательства клиентов, и срок регистрации сокращается все до одного дня.

Татьяна Рудая, заместитель руководителя Управления Росреестра по ХМАО-Югре: «Электронная регистрация сопровождается сокращением сроков получения государственной услуги по государственной регистрации права, исключает необходимость посещения МФЦ как на стадии подачи документов в орган регистрации прав, так и на стадии получения результата оказания государственной услуги – выписка из ЕГРН приходит правообладателю в виде ссылки на электронный документ по адресу электронной почты заявителя. А если подача заявления осуществляется застройщиком непосредственно после подписания акта приема-передачи и выдачи ключей, то преимущества для участника долевого участия в строительстве еще очевиднее».

Подача документов и оплата услуги по регистрации через электронный кабинет застройщика экономит клиенту не только время, но и деньги – порядка 2000 рублей. Процедура несложная – после оформления услуги клиенту приходит СМС с выпиской о подтверждении права собственности. Сама программа внедрена с 10 июля и работает на всех объектах «ДСК-1», на которых идет прием-передача квартир и на всех последующих выдачах.