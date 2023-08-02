Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах опроса на тему фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. Уральские регионы заняли третье место по числу полученных фишинговых рассылок после городов Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Чаще всего жители уральских городов получали фишинговые письма от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков - 13% всех полученных рассылок. Также пользователей просили ввести свои логины-пароли от аккаунтов в различных сервисах - 11,6% всех случаев запроса данной информации в фишинговых рассылках.

Самым популярным стал фишинг от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишинговыми рассылками два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – 1 раз в месяц. Вообще не сталкивались с фишингом за этот период менее четверти респондентов. По данным аналитиков МТС RED, по сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга вырос примерно на 40%.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись югорчане в первом полугодии 2023 года, призывали к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

Чаще всего в первом полугодии 2023 фишинговые письма распространялись от имени крупных банков и госорганов – на них совокупно пришлось 77,4% всех фишинговых рассылок. Еще 11,6% фишинговых писем были отправлены якобы от крупных промышленных предприятий.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.