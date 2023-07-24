Застройщик рассказывает о своих достижениях и планах на будущее

За 53 года деятельности «ДСК-1» доказал: любые трудности ему по плечу. Начиная с 1970 г., застройщик сдал свыше 7 млн кв. м жилья и 15 социально значимых объектов, большинство из которых стали настоящими символами северных городов. В результате «ДСК-1» по праву отвечает статусу надежного девелопера и занимает первое место в рейтинге по введенному в эксплуатацию жилью в ХМАО, а счастливыми новоселами более чем за полвека стали тысячи семей.

Превосходство во всем

Главное преимущество «ДСК-1» – это собственное индустриальное производство в Сургуте. Благодаря этому темпы строительства и качество неизменно повышаются, а стоимость готовых квартир остается на приемлемом для покупателей уровне.

Завод производит железобетонные панели для строительства домов, фундаментальные блоки, дорожные плиты, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы, опоры для трубопроводов и сваи. Причем в данный момент он работает в круглосуточном режиме в три смены – это позволяет значительно увеличить скорость ввода жилья.

Так, с ноября 2023 года на 15 процентов будет поэтапно увеличен объем выпуска продукции с 500 тысяч кв. м в год. Это удалось сделать благодаря усовершенствованным рабочим процессам и привлечению новых кадров. В результате проекты будут введены с опережением графика.

В частности, на целый год удалось сократить срок ввода в эксплуатацию финального дома бизнес-класса ЖК «За ручьем». При этом ход строительства и качество проектов можно контролировать за счет внедрения новых современных технологий, а процессы – оптимизировать.

За первое полугодие удалось сдать три объекта и вручить ключи собственникам домов в ЖК «За ручьем» и ЖК «Грин парк» в Сургуте и в ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске. Строительство велось в строго запланированные сроки в соответствии с графиком.

Кроме того, «ДСК-1» расширяет границы: в первом квартале застройщик вышел на новый рынок. Теперь благоустроенные квартиры можно приобрести и в Нефтеюганске, где дан старт продаж нового ЖК Riverside park. В данный момент строительство первого дома уникального комплекса уже началось. Это будет дом с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, закрытым двором и системой видеонаблюдения, с кладовыми, колясочными и душевыми для лап для домашних животных. Но самая главная «изюминка» в его концепции, которую выбрали архитекторы, - «Линии пейзажа». Она прослеживается в дизайне, архитектуре, навигации и интерьерах общественных мест.

Планы на перспективу

Сегодня «ДСК-1» реализует несколько проектов. Среди них уже упомянутый ЖК Riverside park в Нефтеюганске, дом №4 ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске, финальный дом бизнес-класса ЖК «За ручьем» в Сургуте, а также ЖК «Крылов» в Сургуте.

Все проекты наполнены авторскими дизайнерскими и архитектурными решениями, гармонично встроены в существующую городскую застройку и переплетаются с зелеными массивами. Они оснащены развитой социальной инфраструктурой, в том числе и в шаговой доступности, а также транспортными магистралями для скорейшего передвижения в назначенное место. Жилые комплексы включают в себя благоустроенные общественные пространства, как на придомовых территориях, так и внутри домов, а квартиры задуманы с неизбитыми и эргономичными планировками, способными удовлетворить потребности самых привередливых покупателей.

В ряде своих проектов «ДСК-1» придерживается концепций «двор без машин», «умный» дом, «умный» двор и «умный» паркинг, внедряя в будни жителей современные технологии для безопасности и комфорта.

Приватные территории жилых комплексов защищают жителей от посторонней суеты, но в тоже время застройщик продумывает их до мелочей, чтобы не было необходимости выезжать с территории, и хотелось поскорее вернуться. Тихие уголки для отдыха, а также зоны для занятий спортом, прогулок или активного отдыха влекут к себе жителей жилых комплексов «ДСК-1».

Так, в частности, ЖК «Западный квартал» надежно защитит своих жильцов от грязи и пыли благодаря специальной трехступенчатой системе очистки и расположению самого комплекса на уровень выше от транспортных магистралей. Авторский ландшафтный парк настраивает на времяпрепровождение на свежем отдыхе, а «двор без машин» позволит наслаждаться по-настоящему чистым воздухом. В доме предусмотрены, колясочные и кладовые, позволяющие освободить место внутри квартир, а сами квартиры сдаются с ремонтом и полным комплектом сантехники.

Финальный дом бизнес-класса ЖК «За ручьем» расположен в историческом центре города по соседству с парком «За Саймой». Это дом нового уровня, который включает в себя все для комфортной жизни – развитую инфраструктуру, благоустройство, транспортную доступность и детские игровые комплексы в сочетании с премиальными строительными материалами. Дом оснащен системами видеонаблюдения и «пропитан» цифровыми решениями для большего удобства жителей. А 660 квартир предоставляют огромный выбор планировочных решений.

Жилой комплекс комфорт-класса «Крылов» понравится в том числе и ценителям русской литературы, в частности баснописца и поэта Ивана Андреевича Крылова. По мотивам его творчества созданы как фасады домов, которые ассоциируются с книжными стеллажами, так и объекты благоустройства, дизайнерские решения. Особое место – двор «Вдохновение» в окружении зелени. Жители смогут здесь найти себе занятие по душе – отдохнуть, поиграть, заняться спортом, прогуляться или посидеть в тишине под навесом. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности.

«ДСК-1» не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому все действующие проекты будут введены в эксплуатацию точно в срок, что даст возможность запустить следующие современные жилые комплексы и радовать все больше и больше новоселов.