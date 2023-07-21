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​МТС вошла в тройку крупнейших ИТ-компаний России

Цифровая экосистема МТС заняла второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий

​МТС вошла в тройку крупнейших ИТ-компаний России
Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС заняла второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии агентства RAEX за 2022 год.

При подготовке рэнкинга учитывается суммарная выручка компаний в области информационных технологий за исследуемый период. Выручка МТС в этом направлении в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году. Экосистема разрабатывает и запускает сервисы и продукты в сфере мобильной связи, развлечений, Big Data, AI, Cloud, FinTech и других. В прошлогоднем рэнкинге RAEX МТС занимала третье место.

«Тренд на импортозамещение в 2022 году стал для нас одной из главных точек роста. Мы сфокусировались на разработке и запуске продуктов, способных заменить нашим клиентам зарубежные аналоги. Так появились сервис бесконтактной оплаты МТС Pay, магазин приложений AppBazar, витрина отелей МТС Travel и многое другое. Не менее важной для нас была и остается оптимизация собственных бизнес-процессов. Мы запустили единую технологическую платформу The Platform, компоненты которой сегодня используют все ключевые продукты компании. Переход на нее высвобождает до 30% ресурсов продуктовых команд за счет сокращения непрофильной нагрузки, а потенциальная прибыль от внедрения оценивается в 10 млрд рублей. Достичь таких результатов удалось благодаря слаженной работе нашей большой ИТ-команды, которая не перестает расти – в 2022 году мы увеличили наем в четыре раза», - прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Помимо МТС в рэнкинг вошли 45 крупнейших российских компаний. С 2003 года рейтинговое агентство RAEX реализует проект «Российские информационные и коммуникационные технологии», в рамках которого ежегодно составляет списки крупнейших ИТ-компаний России. Цель и задачи проекта: выявить лидеров ИТ-индустрии и обеспечить участникам независимое и объективное подтверждение рыночных позиций. С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.


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