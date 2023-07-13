Нижневартовские электросети готовы к зиме на 60 процентов

К началу июля электросетевой комплекс Нижневартовска подготовлен к осенне-зимнему периоду более, чем на 60 процентов от плана.

Специалисты АО «Горэлектросеть» проводят ежегодную ремонтную кампанию по подготовке энергосистемы к периоду максимально низких температур с целью поддержания надежности работы оборудования, предотвращения нарушений и технологических отказов и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. В этом году работы идут с опережением плана. Это стало возможным благодаря заранее закупленным материалам и грамотно спланированной работе подразделений службы эксплуатации предприятия.

Сейчас работники АО «Горэлектросеть» выполняют ремонт кабельных и воздушных линий (0,4)10кВ, действующих трансформаторных подстанций, обновление и покраску оборудования, а также организационные мероприятия. Кроме того, на предприятии формируют материальный запас на год вперед», - рассказывает заместитель главного инженера АО «Горэлектросеть» Дмитрий Басыров.

За лето в Нижневартовске проведут текущие ремонты на 15 подстанциях напряжением 35/6 (10) кВ, на сегодня работы выполнены на 10 таких объектах. Также энергетики обновят более 30 распределительных пунктов и более 440 трансформаторных подстанций, расположенных в жилой и промышленной зонах города, заменят более 8,75 км ЛЭП. Пять трансформаторных подстанций к началу осени будут реконструированы.

Осенью комиссия из представителей надзорных и контролирующих органов оценит готовность предприятия к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. По результатам проверки «Горэлектросеть» получит «Паспорт готовности» — документ, подтверждающий качество проведенных мероприятий.